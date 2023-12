Tesla Model 2: Elon Musk will günstiges E-Auto bauen – Im Hause Tesla wird schon seit Längerem an einem Elektroauto-Modell gearbeitet, das auch für den kleinen Mann erschwinglich sein soll. Wie es heißt, soll das "Tesla Model 2" getaufte Fahrzeug gerade einmal 25.000 US-Dollar kosten, was zum aktuellen Stand etwa 23.200 Euro entspricht. Nun hat sich Firmenchef Elon Musk mit einem Update zu dem Projekt gemeldet und dabei erklärt, dass der neue Wagen „die Leute umhauen“ werde.

Im Zuge eines Interviews verriet Musk, dass sowohl die Planung als auch die Entwicklung weit fortgeschritten seien. Man strebe die Produktion von großen Stückzahlen an, wobei eine revolutionäre Technologie zum Einsatz kommen soll.

Ohnehin sei man bei Tesla in Sachen Effizienz und Technologie führend.

Gebaut werden soll der Tesla 2 in der Gigafactory in Texas, ein weiterer Produktionsstandort in Mexiko soll folgen, sobald dieser fertiggestellt ist. Die deutsche Tesla-Fabrik in Berlin-Brandenburg wurde in diesem Zusammenhang nicht erwähnt.

Zwar gibt es bislang kein offizielles Statement hinsichtlich der Markteinführung, Branchenexperten gehen aber von einer Veröffentlichung des günstigen Stromers 2025 oder 2026 aus.

Ob es dann bei den angepeilten 25.000 Euro bleibt, wird sich aber erst noch zeigen müssen.

Denn bereits der Cybertruck hat bewiesen, dass man sich im Hause Tesla nicht auf diesbezügliche Ansagen festnageln lässt – dieser sollte nämlich ursprünglich in der günstigsten Variante für 39.900 US-Dollar zu haben sein, kostet nun aber ganze 60.990 US-Dollar.

Quelle: giga.de