Tesla Cybertruck: Termin für erste Auslieferungen steht fest– Für längere Zeit lieferte der Wagen im Netz Anlass für spöttische Memes, Kritik an Elon Musk und Gerüchte, das Fahrzeug würde überhaupt nicht kommen. Nun steht fest: Der Tesla Cybertruck kommt nach der langen Wartezeit nicht nur sehr wohl, sondern soll auch schon in Bälde an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Tesla-CEO Musk verkündete dies persönlich am Mittwochabend bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen.

Eine Viertelmillion der Tesla-Pick-ups sollen laut einem Bericht von „Netzwelt“ in Texas jährlich vom Band der Gigafactory rollen. Während der Bekanntgabe offenbarte Musk auch einen Grund für die vielen Verzögerungen und die lange Wartezeit auf das Fahrzeug. Dem Tesla-Vordenker zufolge trägt die ungewöhnliche Bauform die Verantwortung dafür. Musk zufolge müsse man erst herausfinden, wie man so etwas baue.

Wann kommt der Tesla Cybertruck nach Deutschland?

Eine Frage, die sich deutsche Fans des begehrten Pick-ups mit dem auffälligen Erscheinungsbild sicher gestellt haben, ist, wann der Offroader es nach Deutschland schafft. Der Bericht bei „Netzwelt“ erläutert, dass dies noch nicht abschließend als gesichert gilt. Dabei beruft man sich auf einen aktuellen Artikel des „Spiegels“, welcher wiederum auf Fragen der Unfallsicherheit des Fahrzeugs eingeht. Der „Spiegel“-Bericht zitiert Barend Wolf vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat wie folgt:

„Unserer Einschätzung nach ist der Tesla Cybertruck in seiner jetzigen Form ohne größere Umbauten in Deutschland nicht zulassungsfähig.“

So äußerte Wolf, dass vor allem das hohe Gewicht im Zusammenspiel mit den scharfkantigen Karosserieteilen Fragen beim Fußgängerschutz aufwerfe. Sollte der Tesla Cybertruck den europäischen Normen in Sachen Fußgängerschutz nämlich nicht gerecht werden, dürfte er es wenn überhaupt nur per Einzelzulassungsverfahren auf legalem Wege über den Großen Teich nach Deutschland schaffen.

Laut dem Bericht bei „Netzwelt“ ist ein solches Einzelzulassungsverfahren ein aufwändiges Unterfangen.

Quelle: netzwelt.de