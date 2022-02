Tesla-Autopilot: Phantombremsungen rufen Behörden auf den Plan – Unerwartete und grundlose Bremsvorgänge bei Tesla-Fahrzeugen sind seit einigen Monaten immer wieder ein Thema in den Medien. Man spricht auch von „Phantombremsungen“, welche bei Teslas Assistenzsystem Autopilot auf den Plan treten sollen. Nun hat sich eine Behörde des Falls angenommen: Die NHTSA hat diesbezüglich mehr als 300 Beschwerden erhalten.

Konkret waren es 354 Fahrerbeschwerden aus den vergangenen neun Monaten, welche bei der US-Behörde „National Highway Traffic Safety Administration“ (NHTSA) aufgrund dieser möglichen Phantombremsungen beim Tesla-Autopilot eingingen. Wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht und von „golem.de“ berichtet wird, sind ca. 416.000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y aus den Produktionszeiträumen 2021 und 2022 betroffen. Es gehe um eine Voruntersuchung.

Bremsen ohne Vorwarnung

Im Zentrum der Beschwerden stehen Angaben, wonach das Fahrzeug bei der Verwendung der Autopilot-Funktionen inklusive Adaptiv-Geschwindigkeitsregler unerwartete Bremsmanöver bei Autobahngeschwindigkeiten vornehme. In einem einzigen Fahrzyklus könne dies willkürlich, ohne Vorwarnungen und oft wiederholt vorkommen. Es wird vermutet, dass davon betroffene Teslas bei ihrer Wahrnehmung der Straßen irrtümlich Fremdkörper oder Objekte erkennen.

Um eine Kollision mit diesen Phantomobjekten zu vermeiden, wird ein Bremsvorgang eingeleitet. Dies kann zu Auffahrunfällen führen, wenn andere Verkehrsteilnehmer etwa den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Tesla hatte im Mai 2021 damit begonnen, den Model 3 und Model Y statt über Bodenradar die Umgebung über Bordkameras abtasten zu lassen, wie es im Artikel von „golem.de“ heißt.

Behördliche Erwägungen begonnen

Die Behörde möchte in den kommenden vier Monaten Informationen zu den Angaben sammeln. Danach will man entweder einen Rückruf einleiten, tiefergehende Untersuchungen beginnen oder den Vorgang ohne Eingriffe schließen. Vergangene Woche hatte die NHTSA nach einer langen Untersuchung Tesla gebeten, die sogenannte „Boombox-Funktion“ abzuschalten, welche zuvor während der Fahrt, beim Rückwärtsfahren oder im Stand funktionierte.

Das Unternehmen kam der Behörde umgehend durch ein Update entgegen, sodass diese keinen offiziellen Rückruf verfügte. Ende 2020 war die Funktion von Tesla vorgestellt worden, mit deren Hilfe man über Außenlautsprecher verschiedene Töne wie Ziegenmeckern, ein applaudierendes Publikum, die Auftakte von „La Cucaracha“ oder ein Blähungsgeräusch abspielen konnte. Nutzer durften per USB-Stick auch eigene Geräusche übertragen.

Das Argument der US-Verkehrssicherheitsbehörde:

Die Soundkulisse könne das Fußgängerwarnsystem (PWS) übertönen. Dem Bericht von „golem.de“ zufolge war das Unternehmen mehrfach freiwillig ähnlichen Hinweisen gefolgt: Im Februar 2021 waren 26.000 Fahrzeuge aufgrund fehlerhafter Software für Windschutzscheibenentfroster aktualisiert worden, im Dezember selben Jahres hatte man 475.000 Teslas aufgrund von Problemen mit der Rückfahrkamera zurückgenommen.

Zuletzt hatte das Unternehmen am 2. Februar 2022 mitgeteilt, wegen einer zwingenden Aktualisierung für das Full Self Driving System 53.822 Fahrzeugen ein Update aufzuspielen. Diese hatten nicht in jeder Situation korrekt an Stoppschildern gehalten.

Quelle: golem.de