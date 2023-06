Tempo 30 stadtweit?: Straßenverkehrsgesetz-Reform von Bund vorgelegt – Die Kommunen sollen mehr Freiheiten bei der Verkehrsplanung durch den Bund erhalten. Beispielsweise sollen Tempo-30-Zonen leichter ausgewiesen werden können. Das geht aus einem Gesetzesentwurf zur Reform des Straßenverkehrsgesetzes hervor, den das Bundesverkehrsministerium vorgelegt hat. Den Kommunen sollen neue Entscheidungsspielräume bei der Verkehrsplanung vor Ort verschafft werden.

Um Ziele des Umweltschutzes, der Gesundheit sowie der städtebaulichen Ordnung mit aufzunehmen, sei das Straßenverkehrsgesetz erweitert worden. Die Interessen des Straßenverkehrs sollen bei den neuen Freiheiten vor Ort allerdings nicht ins Hintertreffen geraten. Erleichterungen seien vor allem für hochfrequentierte Schulwege, Fußgängerüberwege sowie an Spielplätzen geschaffen worden.

Regeltempo 50 km/h bleibt

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte, ein flächendeckendes Tempo 30 werde es aber nicht geben. Hauptziele des Straßenverkehrsgesetzes blieben weiterhin die Sicherheit sowie die Leichtigkeit des Verkehrs. Auf spezielle Anforderungen vor Ort können Länder und Kommunen demnach künftig rascher wie auch flexibler reagieren. Wissing betonte, dass es aber bei der Regelgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts bleibe.

Wichtig sei dies unter anderem für den Durchgangsverkehr, da dieser sich sonst seinen Weg durch Wohngebiete suchen würde. Am 21. Juni soll das Kabinett den Gesetzesentwurf verabschieden. Der FDP-Minister realisiert mit dem Entwurf eine der Vorgaben des Koalitionsvertrages. Neben dem Bundestag muss jedoch noch der Bundesrat seine Zustimmung zu dem Ganzen erteilen. Der Direktor der Denkfabrik Agora Verkehrswende, Christian Hochfeld, bezeichnete die Reform als „Paradigmenwechsel“.

Paradigmenwechsel

Für einen Modernisierungsschub im städtischen Verkehr könne sie die Grundlage bilden, so Hochfeld. Eine fairere Verteilung des öffentlichen Raumes in den Städten zwischen den einzelnen Verkehrsträgern könne so erfolgen. Hochfeld zufolge warteten viele Städte auf eine Modernisierung, um beispielsweise Tempo-30-Zonen einfacher ausweisen oder Busspuren und Radwege einrichten zu können. Die untergeordnete Straßenverkehrsordnung müsse jedoch in einem weiteren Schritt geändert werden.

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, erläuterte, dass die Städte bereits seit langem im Verkehrssektor mehr Entscheidung- und Gestaltungsspielräume vom Bund forderten. Dedy unterstrich: „Das gilt für ein Parkraummanagement und Gebühren ebenso wie für Geschwindigkeitsbeschränkungen und neue Verkehrskonzepte.“ Er wertete den Gesetzesentwurf als Teil erster Anzeichen für ein Umdenken, für die Städte gehe er in die richtige Richtung.

Für mehr Entscheidungsfreiheit hatte sich ein von Städten gegründetes Bündnis eingesetzt:

Bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften waren mehr Möglichkeiten von dem Bündnis gefordert worden. Tempo 30 als „verkehrlich, sozial, ökologisch und baukulturell angemessene Höchstgeschwindigkeit“ dort anzuordnen, wo es Städten und Gemeinden als sinnvoll erachteten, müsse diesen ermöglicht werden, so die Forderung. Möglich sein müsse dies auch für ganze Straßenzüge im Hauptverkehrsstraßennetz sowie gegebenenfalls auch stadtweit als neue Regelhöchstgeschwindigkeit.

Quelle: heise.de