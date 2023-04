Tanken: ADAC rechnet mit erneutem Anstieg der Spritpreise – Da haben sich die Benzinpreise gerade erst einigermaßen erholt und schon droht wieder ein Anstieg. Schuld daran ist die gemeinsame Entscheidung des OPEC-Kartells und anderer großer Förderländer, die Produktion herunterzufahren und damit die Verfügbarkeit von Öl zu verknappen. In der Folge stieg der Preis für das schwarze Gold bereits um acht Prozent.

Beim ADAC befürchtet man nun, dass sich dies auch auf die Preise an der Tankstelle niederschlagen wird, wo der Benzinpreis schon seit Jahresanfang wieder leicht gestiegen war – immerhin: Diesel wurde günstiger.

So kostete der Liter Super E10 dem ADAC zufolge im Monatsmittel März 1,763 Euro, die gleiche Menge Diesel dagegen nur noch 1,715 Euro.

Zum Vergleich: Im Februar kam Benzin Autofahrern mit 1,754 Euro und im Januar mit 1,745 Euro zu stehen – beim Diesel waren es 1,754 Euro beziehungsweise 1,833 Euro je Liter.

Verglichen mit dem März 2022, der als teuerster Tankmonat aller Zeiten in die Geschichte einging, war Benzin damit allerdings immer noch um 30,6 Cent günstiger, Diesel sogar um 42,5 Cent.

Zwar sieht der ADAC im Falle beider Kraftstoffsorten noch Spielraum für weitere Preissenkungen, mit Blick auf die am Wochenende verkündete Drosselung der Erdölförderung bleibt jedoch abzuwarten, welche Richtung die Kraftstoffpreise im April einschlagen werden.

Autofahrern empfiehlt der Autoclub, sich bereits vor dem Tanken über die aktuellen Spritpreise zu informieren, um so gezielt den günstigsten Anbieter ansteuern zu können. Dabei hilft die Smartphone-App „ADAC Spritpreise“, in welcher man die Preise aller 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen kann.

Weitere Informationen zum Kraftstoffmarkt und zu den aktuellen Preisen findet ihr hier auf „adac.de/tanken“ www.adac.de/tanken.

Quelle: presseportal.de