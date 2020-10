SUV-Härtetest am Hang: Audi Q8, Mercedes GLE, BMW X6 & Co. im Vergleich – Was haben Autofans im Laufe der Jahrzehnte nicht alles an Wettbewerben gesehen, wenn es drum ging, den Spitzenwagen in einer Disziplin zu küren. Allrad-Vergleiche sind dabei aber nicht so häufig wie beispielsweise Viertelmeilenrennen. Insbesondere im SUV-Segment, wo sich viele Fahrzeuge ihrer Geländegängigkeit mit Allradantrieb rühmen, lohnt sich ein Vergleich am Hang. Wer hat die Nase bei Steigungen vorn? Schauen wir mal.

Sicher, bei Audi hat man seit den 80ern Erfahrung damit, spannende Videos zu liefern, in denen ein Quattro Skischanzen empordüst. Doch im direkten Vergleich mit anderen Wagen seiner Klasse muss sich hier etwa ein SUV ganz anders beweisen und Sicherungsseile gibt es auch keine. Maschinen, Bereifung, Gewicht und das Können des Fahrers spielen eine Rolle, bzw. werden gefordert. Das weiß man auch beim Kanal „SUV Battle“, der seinen Namen nicht zu Unrecht trägt.

Entsprechend rollen hier gleich mehrere Vertreter aus den oberen Segmenten an den Hang, darunter mit dem Jeep Grand Cherokee auch ein echtes Geländemonster, das den SUVs zeigen will, wo ein echter Offroader die Seilwinde hat. Ihr erlebt einen Wettkampf zwischen 2020er Audi Q8, 2019er Mercedes GLE, 2019er BMW X5, 2019er BMW X6, 2019er Volvo XC90, 2019er Lexus RX 350, 2019er Range Rover Sport und dem Audi Q7 von 2018 sowie dem erwähnten Jeep, der außer Konkurrenz fährt.

Man darf gespannt sein, wer dieses Hillclimb-„Rennen“ der besonderen Art am Ende gemacht hat. Wir spoilern nix.

