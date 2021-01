Supercar-Fresser mit 1200 PS: Toyota MR 2 „Street Killer“ mit Honda K20-Motor – Einen spektakulären Namen kann jeder für sein Auto finden. Ein bisschen Motor-Tuning, ein paar Lampen, Auspuffrohre und Decals. Fertig scheint die Rennsemmel. Doch wenn ein Wagen einen Kampfnamen wie „Street Killer“, Straßenmörder, mit auf die Strecke bringt, muss man liefern oder sich mit eingezogenem Endrohr vom Asphalt verpfeifen. Dieser Toyota MR 2 muss das nicht …

Der Besitzer dieses MR 2 „Street Killer“ tat, was laut dem Portal „Supercars.net“ viele tun, die einen kleineren Wagen mit einem monströsen Upgrade ausstatten wollen: Er schnappte sich einen Honda K20 mit zwei Litern Hubraum und versenkte das Aggregat in der Mittelmotor-Konfiguration des Toyota MR 2. Doch damit nicht genug: Die knapp 200 Pferdchen des Honda K20 wurden erst mal auf satte 1200 aufgewertet.

Neben anderen Umbauten wird das durch einen Turbolader mit – man verzeihe uns das schlechte, aber hier leider durchaus angemessene Wortspiel – atemberaubenden 50 PSI (umgerechnet knapp über 3,5 bar) ermöglicht, der im Zusammenspiel mit dem K20 die ungeheure Kraft entfesselt. Die katapultiert den Street Killer in 2,56 Sekunden von null auf hundert.

Die berühmte Viertelmeile frisst er in gerade einmal 8,87 Sekunden, ordentlichen Grip und einen entsprechenden Fahrer, der dieses Machtmonster am Ausbrechen hindern kann, natürlich vorausgesetzt. Doch genug der Worte, erlebt das Teil selbst in Aktion.

