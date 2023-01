Studie: Weniger Unfälle mit Eignungstests für Senioren – Immer wieder kommt es auf deutschen Straßen zu brenzligen Situationen und auch Unfällen mit Autofahrern älteren Semesters. Schon seit geraumer Zeit wird über die Fahrtüchtigkeit von Senioren diskutiert. Auch darüber, ob ab einem bestimmten Alter verpflichtende Fahreignungstests gemacht werden sollten. Genau mit diesem Thema hat sich nun eine Studie aus Japan beschäftigt: mit einem eindeutigen Ergebnis.

Denn laut der Studie führen Fahreignungstests bei Seniorinnen und Senioren dazu, dass es zu weniger Autounfällen kommt. Laut Angaben der Amerikanischen Gesellschaft für Geriatrie (AGS) hat man für die Erhebung Polizeidaten zu Unfällen in Japan ausgewertet. Allesamt zwischen den Jahren Juli 2012 bis Dezember 2019. Hierbei wurden jedoch nur Unfälle mit der Beteiligung von Personen über 70 Jahren untersucht.

602.885 Zusammenstöße mit älteren Autofahrern

In dem Untersuchungszeitraum wurden ganze 602.885 Zusammenstöße mit Autofahrern dieser Zielgruppe festgehalten. In Japan gab es zwischenzeitlich im März 2017 eine Gesetzesänderung. Diese beinhaltete verpflichtende kognitive Screening-Tests für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer. Wurde bei diesem Test dann bei Seniorinnen und Senioren eine Demenz nachgewiesen, war es möglich, ihnen direkt die Fahrerlaubnis zu entziehen.

Seit diesen Gesetzesänderungen sind laut Angaben der Studie dann vor allem die Unfallzahlen bei männlichen Autofahrern stetig gesunken. In Bezug auf altere Autofahrerinnen sah man indes keinen so deutlichen Zusammenhang zwischen Unfällen und dem verpflichtenden kognitiven Screening.

Entscheidend sind sowohl Gesundheitszustand als auch Fahrerfahrung

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), sagte zu diesem Thema, dass man schon eine sehe, dass Seniorinnen und Senioren zu den auffälligen Risikogruppen gehören, ähnlich wie es bei Fahrern von 18 bis 24 Jahren sei. Jedoch gäbe diesbezüglich derzeit noch kein Problem, da viele Menschen über 75 Jahren zum einen weniger Kilometer im Jahr fahren und zum anderen viele von ihnen erst gar keinen Führerschein besäßen.

Insbesondere Frauen im Alter über 70 hätten gar keinen Führerschein, was auch den unterschiedlichen Unfall-Rückgang zwischen Männern und Frauen in der Studie zeigen würde. Mit Blick auf den demografischen Wandel ist jedoch davon auszugehen, dass bei den nächsten Generationen die Autounfälle mit älteren Menschen ansteigen werden.



Für den ADAC indes gibt es keine direkt Altersbeschränkung, wenn es um die Teilnahme am Straßenverkehr geht. Entscheidend ist für den ADAC viel mehr der Gesundheitszustand als auch die Fahrerfahrung.

Quelle: stuttgarter-zeitung.de/