Studie erstellt IQ-Rangliste: Die dümmsten Autofahrer nach Automarken – Wenn es um Autos geht, gab es bereits häufig Diskussionen über die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit oder das Design verschiedener Marken. Doch ein Aspekt, der selten Beachtung findet, ist die Intelligenz der Fahrer. Eine spannende Studie des britischen Unfallauto-Portals „ScrapCarComparison“ hat nun diesbezüglich Licht in dieses ungewöhnliche Thema gebracht.

Um diese ungewöhnliche Rangliste zu erstellen, wurden über 2000 Autofahrer einem Intelligenztest unterzogen. Zusätzlich mussten sie Fragen zu ihren Fahrzeugen beantworten. Ziel war es, den durchschnittlichen Intelligenzquotienten (IQ) der Fahrer verschiedener Automarken zu ermitteln. Interessanterweise steht Skoda, eine Tochterfirma von VW, an der Spitze dieser Liste.

Skoda-Fahrer cleverer als andere

Die Studie zeigt, dass Skoda-Fahrer im Durchschnitt einen IQ von 99 haben, was dem tschechischen Autohersteller mit dem Slogan „simply clever“ gerecht wird. Skoda hat sich nicht nur durch seinen Werbespruch, sondern auch durch praktische Extras wie Eiskratzer im Tankdeckel und Nickerchen-Nackenstützen im Fond einen Namen gemacht. Solche Features scheinen die Marke für kluge Köpfe attraktiv zu machen.

Auf den nächsten Plätzen folgen Suzuki mit einem durchschnittlichen IQ von 98,09 und Peugeot mit 97,79. Am anderen Ende der Skala befinden sich die Fahrer von Land Rover, die in der Studie lediglich auf einen Durchschnitts-IQ von 88,58 kamen. Ebenfalls nicht so hoch im Kurs stehen BMW- und Fiat-Besitzer mit durchschnittlichen IQ-Werten von 91,68 bzw. 90,14. Ein weiterer interessanter Aspekt der Studie ist die Korrelation zwischen der Antriebsart der Autos und dem IQ der Fahrer.

Es zeigte sich, dass Besitzer von Benzinern mit einem Durchschnitts-IQ von 94,35 klüger sind als die von Elektroautos, deren Durchschnitts-IQ bei 90,19 liegt.

Alle Ergebnisse der Studie im Überblick:

Skoda – Durchschnittlicher IQ 99

Suzuki – Durchschnittlicher IQ 98,09

Peugeot – Durchschnittlicher IQ 97,79

Mini – Durchschnittlicher IQ 97,41

Mazda – Durchschnittlicher IQ 95,91

Toyota – Durchschnittlicher IQ 95,76

Opel – Durchschnittlicher IQ 95,11

Mercedes-Benz – Durchschnittlicher IQ 94,74

Nissan – Durchschnittlicher IQ 94,71

Seat – Durchschnittlicher IQ 94,71

Citroën – Durchschnittlicher IQ 94,29

Hyundai – Durchschnittlicher IQ 93,52

Renault – Durchschnittlicher IQ 93,41

Audi – Durchschnittlicher IQ 93,25

Kia – Durchschnittlicher IQ 93,01

Honda – Durchschnittlicher IQ 92,88

Ford – Durchschnittlicher IQ 92,75

Volvo – Durchschnittlicher IQ 92,40

Volkswagen – Durchschnittlicher IQ 92,25

BMW – Durchschnittlicher IQ 91,68

Fiat – Durchschnittlicher IQ 90,14

Land Rover – Durchschnittlicher IQ 88,58

Quelle: bild.de