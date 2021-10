EU will null Promille am Steuer

Straßenverkehr: EU will null Promille am Steuer – Alleine in Deutschland zählte die Polizei im letzten Jahr über 31.500 Verkehrsunfälle, bei denen angetrunkene Fahrer am Steuer saßen. Bei diesen Unfällen wurden 15.500 Menschen verletzt. Zurzeit gilt in Deutschland noch die Promillegrenze im Straßenverkehr von 0,5 Promille für Autofahrer über 21 Jahren.

Das könnte sich aber bald ändern. Denn das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg fordert nun, dass die Promillegrenze gänzlich auf null gesetzt wird. Mit der 0,0-Grenze will man künftig dazu beitragen, das generelle Ziel des Parlaments, nämlich ihre „Vision Zero“, zu erreichen. Heißt: Das Ziel der Zukunft ist es, in Europa die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf null zu bringen.

Generelles Tempo-30-Limit in Wohngebieten

Laut dem EU-Parlament starben im Jahr 2019 europaweit 23.000 Menschen im Straßenverkehr. Die Forderung nach einem Alkoholverbot am Steuer gibt es schon lange. So verlangt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) schon seit zehn Jahren, dass am Steuer eine Promillegrenze von 0,0 gelten solle. Das soll aber noch nicht alles sein.

Denn das EU-Parlament will sich gegenüber seinen Mitgliedstaaten auch für ein generelles Tempo-30-Limit in Wohngebieten einsetzen. Dieses Tempolimit solle auch für alle Bereiche gelten, in denen Radfahrer und Fußgänger zugegen sind – heißt, auch in Städten will man ein Tempolimit von 30 km/h. Derzeit gilt in deutschen Städten ein Limit von 50 km/h.

Quelle: spiegel.de