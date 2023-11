Straßenverkehr: Diese Änderungen erwarten Autofahrer 2024 – Das neue Jahr sieht man schon in der Ferne und es hat einige Neuerungen für Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland im Gepäck. Denn 2024 gelten einige neue Vorschriften und Regelungen, auf die man achten sollte. Der Auto Club Europa (ACE) hat die wesentlichen Änderungen zusammengefasst, die mit Beginn des Jahres 2024 in Kraft treten. Die folgenden Neuerungen im Straßenverkehr 2024 sollten demnach sorgfältig beachtet werden, um sicher und regelkonform unterwegs zu sein.

Änderungen bei Winterreifen

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Winterreifen. Ab Oktober 2024 sind nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol, das sie als wintertauglich kennzeichnet, zulässig. Reifen mit alleiniger M+S-Kennzeichnung dürfen nicht mehr verwendet werden.

Neuwagen erhalten Blackbox-Pflicht

Ein markantes Update ist die Einführung der Blackbox-Pflicht für jeden neu zugelassenen Pkw ab dem 7. Juli 2024. Dieser Datenschreiber zeichnet kontinuierlich Fahrdaten wie beispielsweise Geschwindigkeit und Bremsvorgänge auf. Im Falle eines Unfalls helfen diese Daten, den Hergang genauer zu rekonstruieren. Die Daten werden nur mit Zustimmung des Fahrers oder bei gerichtlicher Anordnung ausgelesen und sind in einem geschlossenen, anonymisierten System gespeichert.

Intelligente Geschwindigkeitsassistenzsysteme

Alle Neufahrzeuge müssen ab Juli 2024 mit einem intelligenten Geschwindigkeits-Assistenzsystem (ISA) ausgestattet sein. Diese Technologie zeigt Tempolimits an und warnt den Fahrer bei Überschreitungen, beispielsweise durch akustische Signale oder eine leichte Gaswegnahme. Der Fahrer kann das System jedoch jederzeit übersteuern.

Weitere Pflicht-Assistenten

Zusätzlich zu ISA werden ab Sommer 2024 mehrere Assistenzsysteme Pflicht in Neufahrzeugen: Notbremsassistent, automatisches Notbremslicht, Müdigkeitswarner, Rückfahrassistent und aktiver Spurhalteassistent.

Schnittstelle für Alkoholmessgeräte

Neuwagen werden auch eine Schnittstelle für alkoholempfindliche Wegfahrsperren, sogenannte Alcolocks, enthalten. Diese verhindern das Starten des Fahrzeugs bei erhöhtem Alkoholgehalt.

Kinderreisepässe und Führerscheinprüfungen

Für Reisen mit Kindern unter zwölf Jahren außerhalb der EU wird ab Januar 2024 ein regulärer Reisepass benötigt. Zudem könnten die Kosten für Führerscheinprüfungen steigen, mit einer vorgeschlagenen Erhöhung um elf Prozent.

Änderungen bei der Förderung von Elektroautos

Die Förderbedingungen für Elektroautos ändern sich ebenfalls. Ab 2024 werden nur vollelektrische Fahrzeuge bis zu einem Nettolistenpreis von 45.000 Euro gefördert, wobei die Gesamtförderung von 6750 Euro auf 4500 Euro reduziert wird.

