Straßenkunst mit 770 PS: Künstlerin bemalt Lamborghini Aventador SVJ – Straßenkunst gibt es schon lange, moderne Street Art ist in unserem urbanen und digitalen Zeitalter mittlerweile an der Tagesordnung. Umso mehr ragt dieses Beispiel heraus: Denn als Leinwand für die Künstlerin dienten hier mitnichten nackter Asphalt oder grauer Beton. Nein, eine italienische Supercar-Schönheit in Form eines dunkelblauen Lamborghini Aventador SVJ wurde hier auf eine Weise bemalt, die im Gedächtnis bleibt.

Verantwortlich für das rollende Kunstwerk zeichnet eine italienische Künstlerin namens Elisa Chana Cecchetti, wie das Automagazin „Carscoops“ berichtet. Der japanische Besitzer des Lamborghini gestattete Cecchetti demnach, das Äußere seines Boliden bei einem Auto-Event per Handmalerei zu verzieren. Am Resultat dürften sich die Geister scheiden – für Gesprächsstoff sorgte die Aktion allemal.

Der Wagen wurde mehrfarbig bemalt: Cecchetti erschien bei dem Event mit verschiedenen Pinseln und einer Vielzahl von Farben. Dann legte sie direkt los, knöpfte sich sämtliche Außenbleche des Lambos vor. Einer Seite des Fahrzeugs widmete sie vor allem Grün- und Blautöne, die andere tauchte sie in herbstliche Farben von Gelb, Rot und Orange.

Am Ende steht ein Fahrzeug, dessen Farbverläufe an abstrakte Impressionisten erinnern. Ob man das Ganze schön findet, liegt wie bei jeder Kunst letztlich im Auge des individuellen Betrachters. Fest steht wohl nur, dass die Aktion nicht von Dauer war:

Als der Aventador SVJ bei einem Weihnachtsevent kurz vor Erscheinen dieser Meldung gesichtet wurde, waren die Farben bereits wieder weg. Bei „Carscoops“ nimmt man an, dass Cecchetti wohl auf einer Art Schutzfilm gemalt haben könnte.

