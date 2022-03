Acker-Fund: Mann startet Truck nach über 20 Jahren Stillstand – Sie sind ein faszinierendes Thema der Automobilwelt, das TV-Formate hervorgebracht hat: sogenannte Barn Finds, Scheunenfunde. Irgendwer erbt eine alte Garage oder einen Hof, geht 20 Jahre nicht hinein, und findet später einen Benz oder Lamborghini aus einer früheren Ära, von dem keiner was geahnt hat. Doch seit Bergungsexperten und Outdoor-Fans in diesem Zeitalter ihre Jobs und Ausflüge mit der Kamera dokumentieren, kommen seltenere Funde hinzu: aufgegebene schwere Maschinen in der Wildnis oder Ackern etwa. Doch gehen die nach 20 Jahren an?

Der US-Amerikaner Bruce Wilson betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem er seine Tätigkeit dokumentiert: Wilson ist Fan von allem, was einen Diesel hat oder sich für Rennen eignet. Sein Kanal legt darüber beredtes Zeugnis ab. Etliche Videos zeigen, wie er mit einem Tieflader vorfährt, mit seinem Unternehmen „bluecollarequipment“ kauft er jede Art von schwerem Gerät auf – wohl, um es flottzumachen, denn in etlichen seiner Videos fährt er klassische Trucks wie Peterbilts etc. nach einer Restauration Probe.

Im vorliegenden Video, das aus dem November des Jahres 2019 stammt, wurde Wilson zu einem Hof gerufen. Auf dem Gelände stand ein Sattelschlepper – mehr als 20 Jahre hatte das Teil zum Zeitpunkt des Drehs mitten auf der Weide gestanden. Den Elementen ausgeliefert, voller Grünspan. In dem Wissen, dass bei solch alten Lkw des Öfteren der Kabinenschlüssel fehlt oder gar nicht erst für die Zündung geeignet ist, selbst wenn noch vorhanden, nahm Wilson einen Schlosser mit.

Dessen Aufgabe: Vor Ort mit handwerklicher Kunstfertigkeit aus dem Zündschloss des Lasters einen Abdruck für einen Nachschlüssel zu erstellen. Denn erst so konnte ermittelt werden, ob sich der Koloss starten ließ – und ihr merkt es an unseren Vergangenheitsformen: Der Truck steht aus guten Gründen heute nicht mehr auf dieser Weide, ist restauriert und wahrscheinlich längst in anderen Händen … Kein Wunder, bei Wertarbeit, die nach 20 Jahren im Regen stehen und vermoosen noch anspringt. Darauf kann man bauen.

Solltet ihr je ein Video gesucht haben, das die endlosen Autokolonnen aus „The Walking Dead“ widerlegt, die schon nach ein paar Monaten Zombie-Apokalypse für die Drehbuchautoren bequemerweise nicht mehr funktionieren und irgendwie alle leere Tanks haben – hier habt ihr es gefunden.