E10 in Deutschland so teuer wie nie

Spritpreise: E10 in Deutschland so teuer wie nie – Erst kürzlich stieg der Preis für Diesel mit 1,640 Euro pro Liter auf ein Allzeithoch. Zu Lasten der Autofahrer geht es mit den explodierenden Spritpreisen munter weiter: Mit einem neuerlichen Schock an der Zapfsäule. Denn eine aktuelle Erhebung des ADACs zeigt, dass derzeit der Preis in Deutschland für Superbenzin E10 so hoch ist wie noch nie zuvor.

Bezüglich E10 wurde demnach der Rekordstand aus dem Jahre 2012 überflügelt. Laut ADAC zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher an der Zapfsäule im bundesweiten Tagesdurchschnitt für einen Liter Superbenzin ganze 1,712 Euro pro Liter. Das alte Allzeithoch für E10 wurde zuletzt am 13. September 2012 mit 1,709 Euro erreicht.

Ölpreis, Risikoaufschlag und knappes Angebot

Im Vergleich zu damals waren Kaufkraft und Teuerung jedoch noch auf einem anderen Niveau, als es heute der Fall ist. Dabei sind die Benzinpreise in Deutschland im europäischen Vergleich vergleichsweise „in Ordnung“, was Autofahrerinnen und Autofahrern bei den aktuellen Preissprüngen jedoch recht egal sein dürfte.

Seit Winter letzten Jahres steigen die Spritpreise somit kontinuierlich an. Laut ADAC gehört zum treibenden Faktor der Ölpreis, der in letzter Zeit immer wieder mehrjährige Höchststände erreicht hatte. Dass dem so ist, liegt an wirtschaftlichen sowie politischen Faktoren. Dazu zählen sowohl Angebotsknappheit als auch der Risikoaufschlag auf dem Ölmarkt durch die politischen Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze.

Großteil des Spritpreises wegen Steuern und Abgaben

Zudem sieht der ADAC den erhöhten CO2-Preis als einen der Faktoren bezüglich der teureren Spritpreise. Generell machen aber Steuern und Abgaben den Großteil der Spritpreise aus. Am Beispiel von E10 fallen auf dem aktuellen Preisniveau alleine rund 27 Cent Mehrwertsteuer und rund 65,5 Cent Energiesteuer an.