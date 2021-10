Spritpreise: Dieselpreis schießt auf Rekordhoch – Es sind schlechte Zeiten für alle Autofahrer. Schließlich steigen die Spritpreise an den Tankstellen unaufhörlich weiter. Nun hat der Preis für Diesel sogar laut ADAC ein Allzeithoch erreicht. Demnach lag der Preis am vergangenen Sonntag im Schnitt bei 1,555 Euro pro Liter.

Ein Rekordhoch, an dem auch der Benzinpreis kratzt. So zahlt man derzeit im Schnitt 1,667 Euro pro Liter. Sowohl Diesel als auch Benzin hatten erst kürzlich ein Neunjahreshoch erreicht, was nun noch mal getoppt wurde. Laut ADAC stammt das bisherige Allzeithoch für Diesel aus dem Jahre 2012. Am 26. August des Jahres wurden damals 1,554 Euro pro Liter verlangt.

64 Prozent einer Tankrechnung gehen an den Staat

Der bislang höchste Preis für Benzin, wurde am 13. September 2012 fällig, als der Preis bei 1,709 Euro pro Liter stand. Sowohl der ADAC als auch der Mineralölwirtschaftsverband führen die derzeitigen Preisexplosionen für Sprit auf die stark gestiegenen Rohölpreise zurück. Zudem sorgt ein gestärkter Dollar für eine Verteuerung der Ölimporte.

Aber auch die für den Herbst typische hohe Nachfrage nach Heizöl sei ein Grund. Nicht zu vergessen der seit Anfang 2021 bestehende Kohlendioxid-Preisaufschlag, der rund 6 bis 8 Cent je Liter ausmacht. Laut ADAC sind aber weiterhin die Kraftstoff-Steuern für einen beachtlichen Teil bei der Preisgestaltung verantwortlich.

Als Beispiel liegt der Energiesteuersatz bei Benzin bei 65,45 Cent je Liter und bei Diesel 47,04 Cent je Liter. Hinzu kommt natürlich noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Der ADAC ermittelte, dass am Ende am Beispiel von Benzin ganze 64 Prozent einer Tankrechnung als Steuern beim Staat landen.

Quelle: n-tv.de