Spritpreise: ADAC verrät, wann man noch günstig tanken kann – Wenn man bedenkt, was wir in der jüngsten Zeit diesbezüglich alles haben mitmachen müssen, könnte man sich über die aktuellen Spritpreise hierzulande ja fast schon freuen. Doch der Eindruck täuscht, wie man beim ADAC weiß. Zwar seien die Preise für Superbenzin und insbesondere Diesel im ersten Halbjahr verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 deutlich günstiger, aber trotzdem immer noch viel zu hoch.

Ein insgesamt stabiler Rohölpreis sorgte im Juni für weitgehend ausgeglichene Kraftstoffpreise mit eher geringen Schwankungen. Super E10 war beispielsweise am 11. Juni mit 1,800 Euro am teuersten und am 3. Juni mit 1,772 am günstigsten. Diesel hingegen kostete am 25. Juni mit 1,618 Euro am meisten und am 3. Juni mit 1,556 Euro am wenigsten.

Durchschnittlich kostete ein Liter Super E10 im Juni 1,791 Euro, die gleiche Menge Diesel 1,590 Euro.

Aus Sicht von Jürgen Albrecht, seines Zeichens Kraftstoffmarktexperte des ADAC, zahlen deutsche Autofahrer damit aber nach wie vor zu viel. So sei der Preis für Benzin seit Dezember um 10 Cent gestiegen, und das bei sinkenden Öl- und Dollarpreisen – normalerweise müsse Kraftstoff unter diesen Bedingungen billiger werden.

Auf kurze Sicht seien Preissenkungen zudem wohl nicht zu erwarten: „Dass die Preise in den kommenden Wochen zügig fallen, ist unwahrscheinlich. Bei manchen Verbrauchern hat sich leider eine Gewöhnung an die höheren Kraftstoffpreise eingeschlichen, weil sie die extremen Werte aus dem Vorjahr noch im Kopf haben.“

Erschwerend käme der aus Pendlersicht Mangel an Alternativen hinzu:

„Das bremst den Wettbewerb, der für sinkende Preise notwendig ist. Denn die Mineralölkonzerne und Raffinerien werden die komfortableren Margen, die sie seit 2022 etabliert haben, kaum freiwillig hergeben.“

Albrecht zufolge könne man die Entwicklung der Preise aktuell schwer abschätzen. Ohne dass es zu großen Ausschlägen am Ölmarkt käme, sei aber auch keine Bewegung an den Tankstellen zu erwarten.

„Im Herbst wird allerdings voraussichtlich der Abstand zwischen Diesel und Benzin wieder sinken. Das tut er typischerweise dadurch, dass Diesel wegen der steigenden Heizölnachfrage im Vergleich zu Benzin anzieht“, so Albrecht.

All jenen, die anlässlich der Sommerferien eine Reise mit dem Auto planen, rät der Experte, am Vorabend des Antritts zu tanken.

Üblicherweise sei Sprit zu dieser Zeit spürbar günstiger als am Morgen. So hätten Auswertungen des Automobilclubs gezeigt, dass Tanken zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am billigsten sei – morgens zahlen Autofahrer dagegen im Schnitt ganze acht bis neun Cent mehr.

Quelle: focus.de