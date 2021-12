Sonderkraftfahrzeug 2: Mann stellt Halbketten-Traktor im Video vor – Ein äußerst vielseitiges Fahrzeug, das während des Zweiten Weltkriegs auf deutscher Seite Verwendung fand, ist das Kleine Kettenkraftrad Typ HK 101, auch Sonderkraftfahrzeug 2 bzw. Sd. Kfz. 2 genannt. In diesem Video können Geschichtsinteressierte und Techniknarren gleichermaßen ein gut erhaltenes Exemplar dieses Museumsstücks in Aktion erleben, mit dem der Macher hier herumflitzt und dabei mit Fakten um sich wirft.

Kein Wunder, handelt es sich doch hier um einen der faszinierendsten YouTube-Kanäle überhaupt, „Forgotten Weapons“. Dessen Betreiber gräbt nicht nur modernes Jagd-, Sport- und Kriegsgerät aus und präsentiert es seinen Millionen von Zuschauern. Insbesondere die titelstiftenden „vergessenen Waffen“ sind bei ihnen sehr beliebt, etwa britische Gyrojet-Raketenpistolen und andere aus der Zeit gefallene Bleispritzen.

In dieser Episode hat sich der gute Mann jedoch das Sd. Kfz. 2 für eine Vorstellung ausgesucht. Das Kettenkrad und seine faszinierende Technologie in Bewegung zu erleben, ist schon den einen oder anderen Blick wert, wenn man sich für derlei Themen begeistert. Denn heute bekommt man so etwas wie diese Halbketten-Zugmaschine außer in Militärmuseen kaum noch zu Gesicht.