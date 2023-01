YouTuber will so Tesla geladen halten

„Solaranhänger bei Wish bestellt“: YouTuber will so Tesla geladen halten – Wer sich einen neuen Tesla kaufen konnte, sollte unter normalen Umständen keine Probleme haben, auch für die nötige Stromversorgung zu sorgen. Doch bei längeren Fahrten kann der Saft schon mal knapp werden. Ein YouTuber glaubt nun augenzwinkernd, seine ganz eigene Lösung gefunden zu haben. Diese ist allerdings alles andere als einfach zu transportieren, sondern erfordert Eigenbau-Methoden.

„ItsYeBoi“ heißt der Kanal, auf dem der Betreiber und Besitzer eines Elektroautos nach einer Möglichkeit suchte, die Batterie seines E-Flitzers quasi immer am Laufen zu halten. Seine Idee: ein Anhänger, auf den er ein riesiges Solarmodul montiert hat. Der wird einfach hinter dem Auto hergezogen und liefert während der Fahrt mehr Saft, so dass man nicht wie andere zum Aufladen anhalten muss.

Natürlich war das Modul alles andere als billig

Nun galt es, den notwendigen Anhänger zu konstruieren, denn anders lassen sich solche Solarmodule kaum platzsparend transportieren. Man könnte annehmen, dass das Ergebnis nach dem Bau so schwer ist, dass es den Tesla mehr Batterieleistung kostet, als bringt – aber das war laut Video nicht der Fall. Stattdessen waren ganz andere Hürden zu überwinden.

Zum Beispiel diese: „Wir müssen sicherstellen, dass alles zur Sonne ausgerichtet ist, damit wir die Sonnenausbeute maximieren können“, kommentiert „ItsYeBoi“ die Konstruktion in seinem Video. Sein Ziel, das er auch im Clip nennt, hat er schließlich erreicht: „Den Tesla aufladen und den weltweit ersten Solaranhänger zum Aufladen eines Tesla bauen“. Rund 40 Stunden würde es wohl dauern, das Auto mit dem Anhänger vollständig aufzuladen.

Alle drei Minuten ein Kaffee

Der erzeugt rund 600 Watt pro Minute oder „alle drei Minuten eine Tasse Kaffee aus der Maschine“, wie es der YouTuber auf den Punkt bringt. Ob in solchen Anhängern letztlich die Zukunft des Elektroautos liegt, darf bezweifelt werden. Fest steht: Ein sparsamer Diesel oder Benziner bräuchte ein solches Anhängsel jedenfalls nicht, und bis die Stromer in Sachen Reichweite mithalten können, wird es wohl noch eine Weile dauern.

