So teuer wie nie: Preise für Gebrauchtwagen steigen – Menschen in Deutschland, die sich lieber einen Gebrauchtwagen zulegen wollen, als viel Geld in einen Neuwagen zu investieren, schauen seit geraumer Zeit nicht fröhlich drein. Denn so günstig wie vor der Corona-Pandemie ist der Kauf nicht mehr. So stiegen die Anschaffungspreise für die Fahrzeuge im Jahr 2020 auf ein neues Rekordniveau.

Dies geht aus dem neuen DAT-Report 2021 (Standardwerk der Automobil-Branche) hervor, der kürzlich veröffentlicht wurde. Der DAT-Report erscheint regelmäßig seit 1974 und liefert Informationen zum Verbraucherverhalten rund um den Gebrauchtwagen- und Neuwagenkauf sowie das Werkstattgeschäft. Laut den neuen Zahlen investierten letztes Jahr Gebrauchtwagenkäufer durchschnittlich 14 730 Euro, so viel wie nie zuvor.

Nimmt man die Zahlen von vor zehn Jahren, ist hier ein Anstieg von stolzen 51 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich zu 2019 immerhin 18 Prozent. Außerdem geht aus dem Report hervor, dass Käufer eines Gebrauchtwagens zu deutlich jüngeren und hochwertigeren Modellen tendierten.

Deutlich jüngere und hochwertigere Gebrauchtwagen

Die Macher des Reports mutmaßen diesbezüglich: „Coronabedingt könnte auch die geänderte Urlaubsplanung eine Rolle gespielt haben. Wer statt mit dem Flugzeug mit dem Auto in den Urlaub reiste, hatte sich möglicherweise den Kauf eines höherwertigen Fahrzeugs vorgenommen“

Laut DAT-Report lässt sich der deutsche Gebrauchtwagenmarkt in drei Preisklassen aufteilen. So gibt es zum einen die Preisklassen bis 10.000 Euro, 10.000 bis 17.500 Euro sowie Gebrauchtwagen, die teurer als 17.500 Euro sind. Hierbei werden Gebrauchtwagen bis 10.000 Euro meist auf dem Privatmarkt erworben, während die Hälfte der Fahrzeuge, die mehr als 17.500 Euro kosteten, im Markenhandel verkauft werden.

Die Käufer von Fahrzeugen der Premiummarken wie Mercedes oder BMW zahlen mit durchschnittlich 19.740 Euro am meisten. Aber nicht nur die Preise für Gebrauchtwagen stiegen 2020 an, auch die der Neuwagen, lag hier doch im letzten Jahr der Preis durchschnittlich bei 36.340 Euro.

