Intelligente Verkehrsüberwachung: Deutsche Stadt installiert Anti-Falschparker-Sensoren – Den Kampf gegen Falschparker will man im Norden des Landes mit einer innovative Idee für sich entscheiden. Um das Problem von dicht zugeparkten Straßen vor allem mit Blick auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu lösen, kommen in der Hansestadt Lübeck nun nämlich spezielle Parksensoren zum Einsatz.

Ist auf einer Straße für größere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr oder anderer Rettungsdienste kein Durchkommen mehr, kann dies im Notfall Leben kosten. Doch auch die Müllabfuhr hat in dicht besiedelten Gegenden mit immer engeren Straßen zu kämpfen, von dem Ärger der Anwohner ob ruchloser Wildparker ganz zu schwiegen.

Im schleswig-holsteinischen Lübeck soll damit dank intelligenter Verkehrsüberwachungssensoren nun aber Schluss sein.

Diese sind in der Lage zu erfassen, ob sich über oder neben ihnen ein widerrechtlich geparktes Fahrzeug befindet. Tritt dieser Fall ein, werden die Messdaten der Falschparker „datenschutzkonform“ dem kommunalen Ordnungsdienst gemeldet, der im nächsten Schritt dann geeignete Maßnahmen einleiten kann, um freie Flucht- und Rettungswege zu gewährleisten.

Zunächst sollen im Rahmen eines Pilotprojektes mit dem Titel „Kreuzung frei“ 18 dieser Sensoren zur Parkraumüberwachung an zwei besonders kritischen Straßen installiert werden – konkret an der Marquardstraße und an der Warendorpstraße/Westhoffstraße.

Auf der Webseite der Stadt Lübeck heißt es dazu: „‚Kreuzung frei‘ ist ein Teilprojekt der intelligenten Verkehrssteuerung in Lübeck und kann dafür genutzt werden, das Parkverhalten zu analysieren und Rettungswege zu optimieren.“

Verläuft die Testphase zufriedenstellend, sollen noch im September 14 weitere Kreuzungen mit den Sensoren ausgestattet werden – auf lange Sicht sind ganze 300 Sensoren an 50 Standorten in der Hansestadt geplant.

Wie die Stadt im Rahmen ihrer Mittelung außerdem bekanntgibt, habe das Projekt bereits überregionales Interesse bei anderen Städten in Deutschland und Europa hervorgerufen und soll von daher auf der Smart Country Convention, die vom 7. bis zum 9. November 2023 in Berlin stattfindet, vorgestellt werden.

Quellen: t-online.de , luebeck.de