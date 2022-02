Crash-Video: Busfahrer schläft während der Fahrt ein – Falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, weshalb man sich in Deutschland seit 1976 im Auto anschnallen muss, in den Bussen und Bahnen des städtischen Nahverkehres hingegen bis heute keine Gurtpflicht besteht, dann gibt ein Blick in die StVO Aufschluss. Dort steht im Paragraph 21a, Absatz 4 nämlich niedergeschrieben, dass Kraftomnibusse, „bei denen die Beförderung stehender Fahrgäste zugelassen ist“, von der Gurtpflicht befreit sind.

Hintergrund dafür ist sicherlich nicht zuletzt die Alltagspraxis, würde der Prozess des Ein- und Aussteigens doch arg in die Länge gezogen, müsste sich jeder Fahrgast verbindlich an- beziehungsweise abschnallen. Zudem wären Stehplätze bei einer bestehenden Gurtpflicht nicht mehr zulässig, was die Kapazitäten des öffentlichen Nahverkehrs erheblich reduzieren würde.

Dennoch wird immer wieder über Anschnallgurte in Bussen und Bahnen debattiert, was nicht zuletzt Videos wie dem folgenden geschuldet sein dürfte.

In jenem erleben wir aus der Perspektive verschiedener Kameras, wie ein Busfahrer mitten während der Fahrt auf einer vielbefahrenen Straße am Steuer einschläft. Es kommt, wie es kommen muss: Der Bus kracht in das Warnschild an einer Abfahrt.

Die Kamera, welche den Fahrgastraum filmt, dokumentiert dabei nachhaltig, wie sich so eine Kollision auf die Fahrgäste auswirken kann, die umhergeschleudert werden wie Spielzeugpuppen und dabei ihrerseits mit voller Wucht gegen Sitze und Stangen prallen.

Da sich jeder einzelne Fahrgast nach dem Crash noch regt, ist dabei augenscheinlich glücklicherweise niemand ums Leben gekommen. Verletzungen dürfte die Nummer indes so einige nach sich gezogen haben.

Quelle: nachrichten.yahoo.com