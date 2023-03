Service im Ranking: Das sind die miesesten Autohändler – Der Automarkt hat es in den vergangenen Jahren wahrhaftig nicht leicht gehabt. Da hatte man vor dem Hintergrund der Mobilitätswende auf einen durch staatliche Kaufprämien zusätzlich angefachten Boom in Sachen E-Autos gehofft, und plötzlich mangelt es im Zuge der Verkettung diverser Krisen plötzlich an wichtigen Bauteilen, so dass die Hersteller nicht mehr liefern können. Gleiches gilt für Verbrenner, die mitunter so rar wurden, dass Gebrauchtwagen auf einmal so viel kosteten wie einst Neuwagen.

Insbesondere 2022 waren Neuwagen Mangelware, was dazu führte, dass viele Hersteller sich auf bestimmte Marken beschränkten – natürlich meist auf die teuren. Auch das Händler-Kunden-Verhältnis änderte sich, mussten Erstere sich doch kaum noch um Kaufinteressenten bemühen.

Genau das hat offenbar zu einem weiteren Knick in Sachen Service und Kundenfreundlichkeit geführt, wie ein aktueller Test von „Auto Motor und Sport Mo/ove“ (Ausgabe 02/2023) belegt. Wie es vonseiten des Magazins heißt, sei es dem Handel dabei sogar gelungen, das ohnehin schon schlechte Ergebnis aus dem Vorjahr nochmals zu unterbieten.

Das vernichtende Fazit: „Keine einzige Marke erreichte wenigstens ein zufriedenstellendes Ergebnis.“

Selbst an der Spitze schnitten die drei besten Hersteller gerade einmal mit nur „weniger zufriedenstellend“ ab, der Rest wurde mit „nicht ausreichend“ abgewatscht.

Den ersten Platz konnten sich die Autohäuser von Jaguar sichern, die dabei immerhin durch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr auffielen. Es folgen Porsche und auf dem dritten Platz Mini, wo man sich ebenfalls klar verbesserte.

Am anderen Ende der Skala schnitt Jeep am miesesten und sogar noch deutlich schlechter als im Jahr zuvor ab.

Für das Ranking prüften Testkunden des Beratungsunternehmens Concertare 543 Händler von 32 Automarken, wobei nur Hersteller Berücksichtigung fanden, die auch Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden im Angebot haben.

Kritisiert wurden dabei vor die schlechte Vorstellung der Autos, die Finanzierungsberatung sowie die Bedarfsanalyse bezüglich des optimalen Akkus und der nötigen Reichweite. Zudem soll es fast keine Probefahrten gegeben haben.

Wie es scheint, so das Fazit des Tests, seien viele Händler nicht mit besonders gut mit den bei ihnen verkauften Elektroautos vertraut.

Hier das Ranking im Detail (Mehrfachplatzierung bei Punktegleichheit):

1: Jaguar (71 Punkte, +19 Punkte)

2: Porsche (69 Punkte, -1 Punkte)

3: Mini (65 Punkte, +19 Punkte)

4: Land Rover (59 Punkte, -8 Punkte)

5: Lexus (58 Punkte, -5 Punkte)

6: Audi (57 Punkte, -10 Punkte)

6: BMW (57 Punkte, -3 Punkte)

8: Nissan (56 Punkte, -8 Punkte)

8: Tesla (56 Punkte, -3 Punkte)

8: VW (56 Punkte, -1 Punkte)

11: Peugeot (53 Punkte, +8 Punkte)

12: Mercedes (52 Punkte, -17 Punkte)

13: Kia (51 Punkte, -4 Punkte)

13: Mazda (51 Punkte, +10 Punkte)

15: Mitsubishi (50 Punkte, +1 Punkte)

15: Polestar (50 Punkte, im Vorjahr nicht getestet)

15: Volvo (50 Punkte, -14 Punkte)

19: Ford (49 Punkte, -13 Punkte)

20: Skoda (48 Punkte, -18 Punkte)

21: Citroën (47 Punkte, -6 Punkte)

22: Renault (46 Punkte, -10 Punkte)

23: Alfa Romeo (45 Punkte, im Vorjahr nicht getestet)

23: Dacia (45 Punkte, im Vorjahr nicht getestet)

23: Fiat (45 Punkte, -12 Punkte)

23: Smart (45 Punkte, -12 Punkte)

27: Opel (44 Punkte, -12 Punkte)

28: Cupra (43 Punkte, im Vorjahr nicht getestet)

28: Honda (43 Punkte, -5 Punkte)

28: Suzuki (43 Punkte, -14 Punkte)

31: Hyundai (42 Punkte, -1 Punkte)

32: Jeep (41 Punkte, -13 Punkte)

Quelle: t-online.de