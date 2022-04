Vandalismus-Serie: Mann zerkratzt 260 Autos – Viele Autobesitzer werden es schon selbst erlebt haben. Am Morgen will man in sein Fahrzeug steigen und entdeckt Kratzer im Autolack. Während viele dieser unschönen Entdeckungen auf Unachtsamkeit von Passanten oder Kindern zurückzuführen sind, kommt es immer mal wieder vor, dass Vandalen im Spiel waren.

Ihr Ziel: Dinge anderer Menschen beschädigen, aus welchen Gründen auch immer. Etwa aus purem Neid, wie in einem aktuellen Fall, der nun publik wurde. Denn in Karlsruhe gab es einen wirklich extremen Fall von Vandalismus. Dabei wurden innerhalb nur weniger Tage ganze 260 geparkte Autos zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine halbe Million Euro!

Purer Neid auf Autobesitzer

Der mutmaßliche Täter ist ein 28-jähriger Mann, der sich mittlerweile auch schon der Polizei gestellt hat und vorläufig festgenommen wurde. Bei den Ordnungshütern ließ der Mann dann eine Erklärung für seine Taten vom Stapel, die jeden Fahrzeughalter erzürnen dürfte. Denn die Begründung des 28-jährigen Autohassers lautet: purer Neid auf die Autobesitzer.

Der Mann beschädigte vornehmlich hochwertigere Wagen. So lief er durch die Karlsruher Innenstadt und zerkratzte alle Autos, auf die er neidisch war. Stellenweise beschädigte er auch Fahrzeuge auf andere, nicht näher genannte Arten.

Der Mann ist der Polizei übrigens nicht unbekannt. So ist der Verdächtige zum einen einschlägig strafrechtlich bei der Polizei registriert und saß sogar schon im Gefängnis, aus dem er 2021 entlassen wurde.

