Die meisten von uns dürften schon einmal im Straßenverkehr Fragen ausgestoßen haben wie: „Hat der seinen Führerschein im Lotto gewonnen!?“. Doch das Gefühl, dass ein Fahrzeug und nicht nur sein Halter fehl am Platz im Straßenverkehr sein könnten, das ereilt einen längst nicht so oft. Noch bizarrer wird es, wenn man im Prinzip ungeeignete oder höchst seltsame Gefährte auf einer Rennstrecke in Aktion erlebt. So wie in diesem Video.

Der Titel des Ganzen bringt es dabei bereits auf den Punkt: „Strange Things at the Nürburgring – You can take just about anything to the Nordschleife.“ Oder zu deutsch: „Seltsame Dinge auf dem Nürburgring – Man kann beinahe alles mit zur Nordschleife mitbringen.“ Dem wäre eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, doch wir haben so gewisse Vorgaben für die Textlänge hier bei MANN.TV.

Sprechen wir doch darüber, was in diesem Video so alles über den Nürburgring rollt: Das Cabrio, das in einem Wolkenbruch bei strömenden Wassermassen unterwegs ist, stellt dabei nur die Spitze eines Eisberges an Vans, Trockenbau- und Klempner-Firmenwagen, Sprintern oder Geländewagen dar, die von den Touristenfahrern auf ihre Renntauglichkeit hin erprobt werden. Mit, sagen wir, eher durchwachsenem Erfolg.