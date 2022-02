Geschwindigkeitsübertretung von 10 km/h? Macht 💶 20 Euro.

Dabei den #Stinkefinger in die Kamera halten: Macht 💶 1.200 Euro.



➡ So hat es nun das Ratinger Amtsgericht entschieden. Wir raten: Besser nicht nachmachen - Fuß vom Gas und Hände an den Lenker!#PolizeiME👮 pic.twitter.com/VktdyBLssp