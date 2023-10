Deutsche Autofirma gerät erneut in Insolvenz

Schon zum vierten Mal betroffen: Deutsche Autofirma gerät erneut in Insolvenz – Es ist einem Medienbericht zufolge nunmehr das vierte Mal, dass eine feste Größe der deutschen Automobilbranche Insolvenz anmelden muss. Im Folgenden erfahrt ihr, wie es für einen namhaften Räderhersteller weitergeht.

Wie „Chip“ berichtet, musste der Räderhersteller BBS abermals Insolvenz anmelden. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Martin Mucha am Freitag in Schiltach (Kreis Rottweil) mitteilte, bilden die Gründe für die finanzielle Schieflage einerseits die stark gestiegenen Energiekosten, welche die energieintensive Produktion belasteten.

Ein weiterer Grund laut Insolvenzverwalter:

Die erforderlichen Preiserhöhungen hätten zusammen mit der steigenden Inflation zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung der Verbraucher bei hochwertigen Rädern für Autos der Oberklasse geführt. BBS unterhält Werke in Schiltach und Herbolzheim, in denen das Unternehmen Aluminiumräder herstellt. Laut dem Bericht von „Chip“ arbeiten gegenwärtig 270 Menschen dort. Gesamtumsatz im Jahr 2022: rund 50 Millionen Euro.

Mucha zufolge laufe der Geschäftsbetrieb an beiden Standorten weiter. Ein Sprecher erklärte, der Insolvenzverwalter verschaffe sich nun einen Überblick, um die Perspektiven für das Unternehmen auszuloten. Beim Amtsgericht Rottweil gestellt worden sei der Insolvenzantrag bereits am Donnerstag. Laut „Chip“ hatte man bei BBS zuvor bereits in den Jahren 2007, 2011 und 2020 jeweils Insolvenz angemeldet.

Das Unternehmen war im Juni 2021 von der KW Automotive Group übernommen worden.

Quelle: chip.de