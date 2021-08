„Schnellste Limousine der Welt“: Rundgang zeigt Tesla Model S Plaid – Was von außen wie eine mehr als ansehnliche Limousine der Oberklasse erscheint, birgt eine Rasanz, die einen in den Sitz drückt: Der Tesla Model S Plaid ist schnell. Pfeilschnell. Fahrzeugtester Doug DeMuro, gewohnt, Superluxusfahrzeuge und Hypercars mit enormen Geschwindigkeitsprofil zu erleben, betitelt ihn wohl nicht grundlos als „schnellste Limousine der Welt“. Ein Rundgang.

DeMuro nimmt auf seinem erfolgreichen YouTube-Kanal ungefähr alles unter die Lupe, was Räder hat und ihn interessiert – im vorliegenden Videorundgang ist das eben der Tesla Model S Plaid. Doch nicht nur der Antriebsstrang und die enorme Geschwindigkeit des Fahrzeugs bekommen in den rund 39 Minuten eine thematische Behandlung – auch das Innenleben wird uns präsentiert.

Mehr als Schönheitsfehler?

DeMuro weiß, was seine mehr als vier Millionen Abonnenten auf YouTube (Stand: 19. August 2021) von ihrem Tester erwarten – und er enttäuscht sie nicht. So betont Doug DeMuro die Zunahme der qualitativen Wertigkeit des Faceliftings gegenüber den Vorgängermodellen der Model-S-Reihe, sowohl Materialien- als auch Technologie-Updates überzeugen den Experten.

Wenngleich er betont, dass die Qualität des Tesla Model S Plaid in dieser Hinsicht nicht mit vergleichbaren Luxuslimousinen mithalten könne. Auch moniert er bautechnische Probleme. So bleibe der Türgriff der Fahrerseite des Öfteren beim Einfahren stecken – für einen Wagen, der rund 130.000 US-Dollar (umgerechnet: rund 111.000 Euro) koste, sei dies ein Unding.

Auf den Asphalt

Den Innenraum und insbesondere die Infotainment- und Display-Technologie nimmt der beliebte Youtuber ganz besonders in Augenschein. Er zeigt eine Menge Features, die man in dieser Form sonst so wohl nur im Autohaus zu Gesicht bekäme. Dann geht es raus mit dem Tesla Model S Plaid auf die Straße – wo wir einen Vorgeschmack der atemberaubenden Performance bekommen. Doch wie sieht es mit dem Lenkverhalten aus?

Gönnt euch diese Einblicke.

Quelle: carscoops.com