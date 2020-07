Satter Porsche-Sound geleakt: So klingt der 2021er 911 GT3 auf dem Nürburgring – Es dauert hoffentlich nicht mehr lange, bis die Träume von Porsche-Fans sich erfüllen und der 2021er 911 GT3 der 992-Generation der Weltöffentlichkeit präsentiert wird. Noch testen die Stuttgarter den Boliden auf Herz und Nieren. Einer dieser Tests am Nürburgring konnte von Zeugen in Videoform auf eine Speicherkarte gebannt werden – man höre sich diesen Sound an.

Der 911 GT3 der neuesten Generation könnte seinen Sechszylinder-Sauger aufgeben, um auf ein Aggregat mit Zwangsinduktion zu setzen, so lauteten die Bedenken einiger Porschejünger. Hört man sich diesen Klang an, wirkt es, als wären diese Sorgen unbegründet – der klassische Sound hallt hier über die Grüne Hölle.

Noch ist wohl niemandem außer Porsches Konstrukteuren etwas über den neuen Motor bekannt, also genießt diese Vermutung mit einer Prise Salz. Beim Magazin „Carscoops“ orakelt man, dass eine überarbeitete Version des 4-Liter-Motors aus dem vorherigen 911 GT3 zum Einsatz kommen könnte, die auf einen speziellen Filter zur Emissionssenkung setzt.

Sollte das stimmen – und die Betonung liegt auf sollte –, so dürfte der 2021er 911 GT3 mit knusprigen 530 Pferdestärken bei möglichen 4,2 Litern Hubraum an den Start gehen. Bekannt hingegen ist, dass Porsche-Fans zwischen einer Sechsgang-Handschaltung sowie Porsches Schnellschalt-PDK wählen dürfen.

Der neue 911 GT3 soll mit einer Vielzahl aerodynamischer Komponenten zur Erhöhung des Abtriebs ausgestattet sein – besonders augenfällig ist ein Heckspoiler mit Schwanenhals, der den Antriebsrädern ordentlich Druck auf dem Fahrbahnbelag macht. Weggefallen sind zudem die Turbo-inspirierte Lufteinlässe an den hinteren Radkästen nach Art des 991 911 GT3 RS, dafür sind Luftabsauger auf der Motorhaube hinzugekommen.

Wir hoffen, dass Porsche der Öffentlichkeit bald mehr Infos gewährt.

Quelle: carscoops.com