Immer wieder haben wir euch in der Vergangenheit Super-SUVs und Geländewagen präsentiert, die sich als Outdoor-Nonplusultra feiern, dabei aber schlicht unbezahlbar sind. Nicht so in diesem Fall: Das russische „SHERP“-ATV bietet nicht nur seinem Hersteller, sondern auch unzähligen Netzvideos zufolge eine unaufhaltsame Performance im Gelände. Sieht man das Teil in Aktion, glaubt man das gerne…

Während sich die erwähnten Super-Geländefahrzeuge oftmals im sechsstelligen oder höheren Preissegment bewegen, kostet das SHERP vergleichsweise wenig: Umgerechnet 39.900 Euro braucht ihr für dieses 4-Rad-Ungetüm mit den Ballonreifen, das mehr von einem Monster Truck als von einem klassischen Geländewagen hat.

Und wenn der Hersteller von Geländegängigkeit spricht, dann meint er das auch: Bis zu 70 cm hohe Hindernisse? Kein Problem. Schwimmfähigkeit? Ist ebenfalls gegeben. Wendekreis eines Panzers? Das SHERP kann auf der Stelle wenden.

Dabei sind die Reifen selbstaufblasend, sollte es also tatsächlich mal einem Hindernis gelingen, etliche Zentimeter dickes Hartgummi zu durchdringen. Das Leergewicht des SHERP beträgt gerade mal 1,4 Tonnen – eine Polymer-Karosserie macht es möglich.

Die 1,5-Liter-Vierzylinder-Dieselmaschine vom Typ Kubota V1505 wird per Fünfganggetriebe geschaltet – mit nur 44,3 PS ist sie alles andere als ein Hochleistungsmonstrum, aber darauf ist das Fahrzeug ja auch nicht ausgelegt: Stattdessen verbürgt sich das Teil für panzerartige Zuverlässigkeit.

So kommt das SHERP gerade mal auf 45 km/h Höchstgeschwindigkeit an Land und liefert im Wasser – je nach Windverhältnissen – ca. sechs Stundenkilometer. Seine Klettergeschwindigkeit beträgt selbst bei extremen Steigungen 15 km/h und es bringt einen 60-Liter-Dieseltank serienmäßig mit.

Ersonnen hat das Ganze ein gewisser Alexei Garagashyan, der seinen Kunden auf der Webseite des SHERP anbietet, es auf verschiedenste Weisen an ihre Bedürfnisse maßzuschneidern. So kann ein spezieller Outdoor-Anhänger mit Wohnausrüstung ebenso geordert werden wie ein Hochenergie-Generator nebst Scheinwerferleisten, Seilwinden und anderen Schmankerln.