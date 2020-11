RS E-Tron GT: Audis neuer Gran Turismo im Video – Audi präsentiert den neuen RS E-Tron GT vor dessen offizieller Produktionsphase. Dafür ließ man sich nicht lumpen und karrte Fachjournalisten und Youtuber auf die griechische Insel Rhodos, wo die Medienvertreter das Stromer-Biest schon einmal Probe fahren durften, bevor es in diesem Jahr auf den Markt drängt. Natürlich präsentierten sie auch fleißig Videos von ihren Eindrücken – ein sehr schönes dazu findet ihr im Anschluss.

Offiziell war der RS E-Tron GT bereits am Monatsanfang angekündigt worden, immer wieder sickerten kleinere Infohappen für den Spitzenreiter der kommenden E-Tron-GT-Serie durch. So wissen wir, dass das Kraftpaket mit zwei Elektromotoren ausgestattet sein wird – jeweils einer an der Front und am Heck. Die stemmen satte 598 Pferdestärken im Standardmodus, die bei entsprechend höherem Stromverbrauch im OverBoost auf 646 PS erhöht werden können.

Bei einem Drehmoment von satten 830 Nm kann man sich die Beschleunigung des 2021er RS E-Tron GT gut vorstellen – muss man aber gar nicht, sie wurde selbstverständlich gemessen: In weniger als 3,5 Sekunden sprinten die alles andere als leichtgewichtigen 2,3 Tonnen des Gran Turismo von 0 auf 100 Stundenkilometer. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h.

Dabei wird der Sportler unter den vollelektrischen Großlimousinen für bequemes Cruisen mit zwei „Gängen“ aufwarten, wobei der erste die Geschwindigkeit auf maximal 80 Stundenkilometer beschränkt. Das 93-kWh-Akkupack erlaubt zudem Schnellladung. Der RS E-Tron GT ähnelt äußerlich etwas dem RS7, dient quasi als dessen 0-Emissions-Alternative. Er ist allerdings niedriger und breiter als die herkömmliche Bauform, die Dachlinie am Heck geschwungener.

Zum Innendesign können wir an dieser Stelle noch nicht viel schreiben, denn auch die Fachleute auf Rhodos bekamen nur eine verhängte Version des Cockpits zu Gesicht. Nichtsdestotrotz liefert das Video schöne Einblicke, gerade was die Leistungsdaten auf den Straßen der griechischen Insel betrifft. Ein Preis für den RS E-Tron GT wurde noch nicht genannt, aber basierend auf US- und britischen Preisen könnte der sich zwischen 135.000 und 140.000 Euro bewegen.

