Skurrile Begegnung im Verkehr gefilmt: Roter Rennwagen rast Autobahn herunter – wer dieser Tage auf der Autobahn unterwegs ist, staunt mitunter nicht schlecht, was ihm so alles über den Weg fährt. Anfang des Jahres machten erst Berichte die Runde, weil ein tschechischer Millionär mit einem Hypercar auf der deutschen Autobahn Vollstoff gab. Nun geht ein neues Video durchs Netz, welches eine alles andere als alltägliche Situation im Straßenverkehr zeigt: Verkehrsteilnehmer auf einer Autobahn werden von einem Rennsport-Boliden überholt. Das Video findet ihr im Anschluss.

Einmal mehr eine Meldung, bei der zumindest im entfernteren Kontext Tschechien im Mittelpunkt steht, denn von dort stammen die Bilder: Die Verkehrsteilnehmer auf der tschechischen Autobahn dürften demnach nicht schlecht gestaunt haben, als der Flitzer an ihnen vorbeizog. Der rote Renner soll ein alter Bolide der damaligen GP2-Rennserie sein, heute Formel 2.

Laut einem Bericht erwecken Farbe, Nummer Logos und Sponsoren-Sticker des Wagens einen gewissen Eindruck:

So könnte es „Sport.de“ zufolge wohl so wirken, als sei dies der Nummer-7-Ferrari von Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen, der hier durch die Gegend pest. 2007 war der Finne der letzte Ferrari-Pilot, welcher sich die Weltmeisterschaft sichern konnte. Online werden bereits Debatten geführt, inwieweit das Fahrzeug in Sachen Aggregat authentisch ausgestattet sei: Ein V8 soll dem Boliden „Sport.de“ zufolge mehr als 600 Pferdestärken verleihen – doch wollen Nutzer online eben auch einen V10-Motor gehört haben.

Unklar ist zudem, ob der Fahrer des Renners gegen Geschwindigkeitsauflagen in Tschechien verstoßen haben könnte. Wohl aber ist bekannt, dass dieses GP2-Fahrzeug bereits 2019 auf Autobahnen in dem Land gesehen wurde – auch seinerzeit hatte es Berichte und Videos von dem Vorfall gegeben, die Polizei war eingeschaltet worden. Demnach hatten die Beamten zu jener Zeit den Eigner ausfindig machen können – doch war ihm illegales Fahren mit dem Fahrzeug nicht nachzuweisen gewesen:

Ein Rennfahrer-Helm der Person am Steuer ließ keine eindeutige Identifikation zu.

So kam der Mann seinerzeit um ein Bußgeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro herum – der Rennwagen hat keine Zulassung, stellt eine Verletzung der Straßenverkehrsordnung dar. Nach den neuen Aufnahmen von dem Flitzer sollen die Ordnungshüter abermals im Einsatz sein. Unklar ist, dieses Mal ein Vorgehen von Erfolg gekrönt sein wird.

