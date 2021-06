Rimac Nevera: Das schnellste Auto der Welt – Auto-Fans aufgepasst! Hier kommt ein Fahrzeug, das den PS- und Beschleunigungsrausch neu definiert. Zu bestaunen ist dies im neuen Video des kroatischen Automobilherstellers Rimac Automobili, der eine Testfahrt seines neuen 2000-PS-Sportwagens „Nevera“ zeigt. Was ihr hier auf der Rennpiste zu sehen bekommt, dürfte alle anderen Supersportwagen in den Schatten stellen.

Dabei schaut der breite und flache „Nevera“ im ersten Blick aus wie viele der Konkurrenz. Einzig fehlt diesem Gefährt der Auspuff. Kein Wunder, wird der Rimac Nevera doch per Elektroantrieb zu Höchstleistungen gebracht. Und das mit einer Wahnsinnspower, die diesen Sportwagen zum aktuell schnellsten Auto der Welt macht.

Übertrifft die Beschleunigung einer Boeing 747

So kommt der „Nevera“ auf eine 1,4-Megawatt-Leistung, was dem kumulierten Drehmoment von einem Dutzend VW Golf entspricht. Dabei beschleunigt der Tiefflieger in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei einem Kick-down mit bis zu 412 km/h. Dies ist ein maximales Beschleunigungserlebnis, das selbst das eines Bugatti Chiron und ja, auch das einer Boeing 747 übertrifft.

Imposant umgesetzt bei optimalem Handling, so ist das Fahrzeug perfekt zwischen Bug und Heck ausbalanciert. Dabei wird jeder Motor einzeln angesteuert, wobei der Supercomputer im Heck schneller rechnet als die meisten anderen Chips im Auto. Der Nevera ist übrigens rund fünf Meter lang und wiegt 2,2 Tonnen. Rimac Automobili hat hier zudem die bislang größte Batterie aller E-Autos eingebaut, die mehr als 500 Kilometer Reichweite besitzt.

Hoffnungslos übertrieben und unnütz

Firmenchef Mate Rimac beschreibt das PS-Monster als „Hoffnungslos übertrieben und unnütz“, sagt aber auch: „Wir wollten zeigen, was technisch möglich ist. Und natürlich ein bisschen Spaß haben. […] Das Auto ist ein Schaufenster für alles, was wir bei Rimac können.“

Das ist ihnen eindrucksvoll gelungen. Die Produktion des Nevera startet noch in diesem Sommer. Es sind in den nächsten drei Jahren maximal 150 Exemplare des Nevera geplant, die für einen elitären Käuferkreis zum Preis von 2,4 Millionen Euro aufwärts zu haben sein werden.

Nachfolgend alle Daten des Rimac Nevera in der Übersicht:

Hersteller : Rimac

: Rimac Typ : Nevera

: Nevera Karosserie : Coupe

: Coupe Motor : vier Elektromotoren

: vier Elektromotoren Hubraum : 0 ccm

: 0 ccm Leistung : 1400 kW/1912 PS

: 1400 kW/1912 PS Drehmoment : 2360 Nm

: 2360 Nm Getriebe : Eingang-Automatik

: Eingang-Automatik Antrieb : Allrad

: Allrad Von 0 auf 100 : 1,9 Sek.

: 1,9 Sek. Höchstgeschwindigkeit : 412 km/h

: 412 km/h Reichweite WLTP : 550 km

: 550 km Batteriekapazität : 120 kWh

: 120 kWh Kraftstoff : Strom

: Strom CO2-Ausstoß : 0 g/km

: 0 g/km Gewicht : ca. 2200 kg

: ca. 2200 kg Preis: 2,4 Millionen Euro

