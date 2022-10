Kabe Tower 880: Einer der größten Wohnwagen der Welt – Camper dieser Welt haben sicher schon so einige Kuriositäten gesehen, wenn es um Wohnwagen geht. Da wurde schon alles mögliche verbaut – wie ein Fahrstuhl oder ein Campingwagen aus einer umgebauten Flugzeugturbine. Die Fahrzeugwelt stellt immer wieder neue Rekorde auf, kostet beispielsweise der aktuell teuerste Wohnwagen der Welt doch satte 6,5 Millionen Euro.

Auch der Kabe Tower 880 gehört zu diesen beeindruckenden Campern. Schließlich ist er einer der größten Wohnwagen der Welt. Das Sondermodell aus dem Jahre 2017 ist ein wahrer Gigant unter den Luxus-Wohnwagen und macht jeden Urlaub zur Wohlfühloase, egal, wo man sich gerade befindet. Denn dieser Koloss auf Rädern erstreckt sich über zwei Stockwerke.

Haus auf Rädern

Sicherlich gehört er nicht zu den Neuheiten von Hersteller Kabe, aber er hat bis heute nichts an seiner Faszination verloren. Klar, das neue Flaggschiff von Kabe ist schon ein echter Brocken, der Imperial 1000 TDL mit acht Schlafplätzen und 22 Quadratmetern Wohnfläche, aber der Kabe Tower 880 ist an Imposanz immer noch nicht zu überbieten.

Schließlich ist er ein Haus auf Rädern. So kommt der Luxus-Wohnwagen auf eine Höhe von vier Metern und ist ganze zehn Meter lang. Ausgestattet ist der Kabe Tower 880 mit einer Küche nebst allen möglichen Annehmlichkeiten. So weit, so unspektakulär, betritt man aber über die Treppen den ersten Stock, entfaltet sich die ganze Pracht des Kabe Tower 880.

Keine Straßenzulassung

Holzboden, Lounge-Sessel und eine große Sonnenterrasse machen schon einiges her. Unter vielen anderen Dingen besitzt der Wohnwagen auch eine Surround-Anlage, Warmwasserheizung und Klimaanlage und kostet rund 150.000 Euro. So imposant und genial der Wohnwagengigant auch ist, über eine Straßenzulassung verfügt er nicht.

Das Monster wäre aber auch einfach zu hoch, um unter Brücken hindurchzupassen – und man benötigt schon eine ordentliche Zugmaschine für das Ganze. Ganz zu schweigen davon, einen geeigneten Campingplatz-Stehplatz für den Kabe Tower 880 zu finden. Nichtsdestotrotz ist er einer der größten Wohnwagen der Welt und bis heute ein echter Hingucker und ein Traum vieler Campingfans.

