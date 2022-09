Rentner verwirklicht sich Lebenstraum: Undnocheine – 75-Jähriger peitscht Nissan GT-R auf über 320 km/h – Wenn man das Rentenalter erreicht, sollte man sich im Idealfall von dem Leben harter Arbeit mehr als eine schöne Sache gönnen können. Im Fall von Barry Bigwood, 75, ist das ein Nissan GT-R von 2012. Bereits 2015 beschloss der Mann, der heute Rentner ist, dass ihm die Werksversion nicht machtvoll genug war. Also ließ er das Biest tunen.

Von seiner Heimat Südafrika aus schickte er seinen Nissan GT-R nach England und übergab ihn für ein halbes Jahr in die Hände von Experten: Der V6 wurde aufgebohrt, hebt nun 4,1 statt 3,8 Liter. Die Ventilfedern wurden ebenfalls modifiziert, wie „Carscoops“ berichtet, damit der Motor mit der zusätzlichen Power auch zurande kommt, sicher bei 8.000 Umdrehungen pro Minute läuft. Der Nissan erhielt neue Turbolader, arbeitet nun auf Ethanol-Basis.

Das Resultat:

Ein Motor mit atemberaubenden 1.217 Pferdestärken. Auch das Getriebe wurde überarbeitet, es erhielt geradverzahnte Zahnräder und neue Wellen, damit das System mit bis zu 2.028 Pferdestärken arbeiten kann, wie der Rentner erklärt. Nach dem England-Ausflug erhielt der Wagen Bigwood zufolge später gar einen weiteren Tuning-Durchgang. Nach all den Modifikationen rannte der Nissan in England die Viertelmeile in unter zehn Sekunden. Auch soll er damals einen Bugatti im Duell versägt haben.

Etwas, worüber sich Bigwood sehr freut, wie er betont. Der Wagen sei nun noch schneller. Doch die Geschwindigkeit selbst erleben, das konnte der 75-Jährige bis dato aus diversen Gründen nicht, wie das Video erklärt. Die Chance bot sich einfach nicht. „Ich fahre keine Rennen damit, aber ab und zu tue ich damit das eine oder andere freche Ding“, so Barry. Doch 2022 entschloss sich Bigwood, das Biest endlich einem Ritt zu unterziehen – also fuhr er über 800 Kilometer weit zum Flughafen Uppington – wo es eine 5-Kilometer-Startbahn gibt.

Privatleute dürfen manchmal dort ihre Autos ausfahren – und genau das hat der Rentner getan: ein „Speed Test“. 322 Stundenkilometer im Alter von 75 Jahren.

