Hypercar beschleunigt in 1,4 Sekunden von 0 auf 100

Rekord-Video: Hypercar beschleunigt in 1,4 Sekunden von 0 auf 100 – Er mutet an, wie ein Batmobil in Kleinformat und kommt mit einem Kniff daher, der tatsächlich Bruce Waynes Ideenschmiede hätte entspringen können: der McMurtry Spéirling – ein Hypercar der Superlative, das es innerhalb von nur 1,4 Sekunden von 0 auf 100 Sachen bringt.

Da derartige Spezifikationen nicht allein durch die Antriebskraft gestammt werden können, mussten die Ingenieure der britischen Autoschmiede McMurtry kreativ werden und entwickelten einen Wagen mit Elektroantrieb, der bei 3,5 Metern Länge und 1,10 Metern Höhe dank des Verzichts auf alles, was der Geschwindigkeit im Weg stehen könnte, gerade einmal 980 Kilogramm wiegt.

Außerdem verfügt der Spéirling – das irische Wort für Gewitter – über einen auffälligen Heckflügel und unterseitig verbaute Ventilatoren. Diese sorgen dafür, dass sich das Hypercar während rasanter Fahrten förmlich an den Boden „saugt“ und nicht einfach abhebt. Gepaart mit den Elektro-Motoren des Heckantriebes bringt es das McMurtry-Hypercar auf stolze 1.014 PS.

Diese Power hat dem Spéirling nun sogar den Rekord für die stärkste Beschleunigung eines E-Autos eingebracht.

Eingefahren hat diesen niemand Geringerer als Mat Watson vom YouTube-Kanal „Carwow“, der den Wagen auf dem Grand-Prix-Kurs im britischen Silverstone aus dem Stand innerhalb von 1,4 Sekunden von null auf 60 mph (96,66 km/h) katapultierte, und sich dabei sichtlich beeindruckt von der Beschleunigung zeigt. Zitat: „Ab jetzt sind alle anderen Autos offiziell langsam für mich.“

Das dazugehörige Video findet ihr am Ende des Artikels.

Bei einer Spitzengeschwindigkeit von 240 km/h schafft der Spéirling die Viertelmeile in 7,97 Sekunden, pumpt bei voller Leistung seinen 60-kWh-Akku aber auch binnen einer Runde aus. Wem es gelingt, den Wagen und sich zu zügeln, kann bei ganz milder Fahrweise aber auch bis zu 500 Kilometer weit kommen.

Mit Blick auf die angekündigte Serienversion des Hypercars dürfte sich an diesen Rahmenwerten nichts mehr verändern. Ein Preis wurde noch nicht genannt, es kann aber von einem siebenstelligen Betrag ausgegangen werden.

Quelle: t-online.de