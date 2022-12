Anti-Raser-Gesetz: Wer extrem rast, verliert sein Auto – Wer hierzulande massiv die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet, muss mit harten Strafen wie hohen Bußgeldern, Führerscheinentzug und Punkten in Flensburg rechnen. In anderen Ländern wird Rasern auch schon mal das ganze Auto weggenommen. Was dort gängige Praxis ist, will nun auch unser Nachbarland Österreich umsetzen.

Dort will man nämlich mit drastischen Maßnahmen gegen Raser vorgehen und ein entsprechendes Anti-Raser-Gesetz beschließen. Wer künftig in Österreich zu doll auf das Gaspedal tritt, soll nicht nur seinen Führerschein verlieren, sondern obendrein auch sein Fahrzeug. Bisher war es bei unseren Nachbarn wie in Deutschland so, dass bei hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder verteilt wurden und der Führerschein entzogen wurde.

Wird das Auto beschlagnahmt, dann für immer!

Das soll sich sich bald ändern, wie Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den österreichischen Grünen nun ankündigte. Das neue Gesetz sieht demnach vor, dass Autos von Rasern beschlagnahmt werden können, sobald ein Temposünder innerorts um mindestens 60 Stundenkilometer und außerhalb von Ortschaften um mindestens 70 Stundenkilometer unterwegs gewesen ist.

Das neue Gesetz sieht allerdings vor, dass ein Auto in derlei Fällen erst dann beschlagnahmt wird, wenn die jeweiligen Sünder eine Prüfung ihres bisherigen Fahrverhaltens nicht bestehen. Die Krux ist allerdings: Sollten die Behörden letztendlich entscheiden, das Fahrzeug einzuziehen, bedeutet dies für immer. Leonore Gewessler erklärte diesbezüglich:

„Es gibt eine Geschwindigkeit, bei der wird das Auto zur Waffe.“ Und eben diese will man Temposündern dann „sofort und dauerhaft abnehmen können.“

Quelle: stern.de