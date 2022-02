Mann verwandelt GoKart in glühendes Geschoss

Rasende Höllenbestie mit 3 Turbinen: Mann verwandelt GoKart in glühendes Geschoss – Es ist einer dieser aberwitzigen Träume wohl jedes Menschen, der in den 80ern und 90ern das Glück hatte, „MacGyver“ zu sehen, als Kind mit Lego oder Playmobil zu spielen, der generell über Fantasie verfügt und Dinge mit Düsen mag, die flott unterwegs sind: Turbinen an ein kleines Fahrzeug flanschen und dann damit rasen. Der Erbauer dieses Gokarts hat das getan.

Ein Blick auf die Vorschaubilder noch vor Genuss des Videos genügt, um zu begreifen, warum der Herr mit der prachtvollen Gesichtszierde „Rocketman“ genannt wird: Robert Maddox, seines Zeichens Experte darin, Turbinen, Düsen und Raketenantriebe aller Art an eigentlich nicht dafür geeignete Fahrzeuge zu tackern: Er konstruierte Raketenmotorräder und auch einen Jaguar S-Type mit Düsen.

Geschwindigkeit scheint seine Droge zu sein

Raketen baut Robert „Rocketman“ Maddox bereits, seit er 17 ist, berichtet das Portal „Jalopnik“ und bezieht sich seinerseits auf „Silodrome“. Ein Mann, der etwas von Düsenantrieben versteht, also. Besonders haben es Mr. Maddox für dieses – Pardon – irre Projekt sogenannte „Pulse Jets“ angetan: Genau die bringt er an diesem Gokart an. Er hat das Resultat „The Beast“ getauft.

Zu Deutsch: „Die Bestie“ – ein überaus passender Name für ein derart lautes Gefährt, welches mit rund 145 Stundenkilometern durch die Wüste zischt und dabei im wahrsten Sinne Feuer speit: Die Turbinen erglühen in einem muckeligen Rot und speien Drachenodem, während „Die Bestie“ röhrt. Es ist ein Anblick, bei dem einem als eine in der Einleitung beschriebene Person nur das Herz aufgehen kann.

Noch faszinierender ist wohl nur folgende Tatsache:

Man kann es – ausreichend Mangel an Respekt vor der eigenen Sterblichkeit vorausgesetzt – Maddox gleichtun: Der Mann hat eine Webseite namens „Maddoxjets“, wo man fertige Düsen, Baupläne und Teile bekommt.

Bezweifeln möchten wir jedoch, dass deutsche Behörden oder der TÜV ähnlich viel Liebe zu solchen Ideen aufbringen dürften wie der Verfasser …

