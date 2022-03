Rasende Gelände-Bestie „Jumpacan“: Tüftler verwandeln Huracán in Offroad-Geschoss – Die Welt der Auto-Vernarrten ist alles andere als arm an faszinierenden und spektakulären Umbauten und/oder Verbesserungen. Doch es gibt Tuning – und dann wieder gibt es komplette Konvertierungen, die aus einem Auto etwas gänzlich anderes machen. Einer solchen sieht sich auch der Lamborghini Huracán aus diesem Video ausgesetzt: Als staubfressendes, springendes Offroad-Monster „Jumpacan“ erlebt er seine spektakuläre Wiedergeburt.

Für Autoliebhaber mag er eine Katastrophe sein, für Tüftler aber kann sich ein Totalschaden an einem Luxussportler wie dem Lamborghini Huracán als echtes Geschenk erweisen. Der Betreiber des Kanals „B is for Build“ auf YouTube bekam einen solchen ausgedienten Lambo zum Ausschlachten in die Finger – und arbeitete seitdem mit Fiebereifer am Jumpacan. Das Video zeigt einen ersten Testeinsatz im Dreck.

Grundstock des ganzen Projekts ist die Fahrgastzelle des Lamborghini.

Nahezu alles andere aus dem Geschoss hat jedoch ausgedient und kommt bei dem Projekt nicht zum Einsatz. Wie das Magazin „Carscoops“ berichtet, setzt der Erbauer auf einen neuen Rohrrahmen mit einzigartiger Fahrwerksabstimmung und einer eigens konstruierten Offroad-Aufhängung. Die Geländegängigkeit wird komplettiert durch wuchtige 35-Zoll-Reifen vorne und noch massivere 37-Zöller am Heck. Für die Bremsen durfte ein Ford Mustang Shelby GT500 herhalten. Leider entstammt der Motor nicht mehr dem ursprünglichen Huracán.

Es wäre faszinierend gewesen, zu beobachten, was der 5,2-Liter-V10-Kreischer in einem Offroad-Leichtgewicht wie diesem zu vollbringen vermag. Doch auch so ist die Maschine alles andere als schwachbrüstig: Ein LS V8 mit knusprigen rund 610 Pferdestärken verrichtet gekoppelt an eine Handschaltung seine Dienste in dem Biest. Ob man den „Jumpacan“ bei den vielen Umbauten wirklich noch als Lamborghini bezeichnen möchte, steht auf einem anderen Blatt Papier – das macht das Projekt aber nicht weniger beeindruckend.

Es dürfte sich hier immerhin um ein einzigartiges Fahrzeug handeln.

Quelle: carscoops.com