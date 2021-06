Luxusklasse rasanter als Hersteller-Angaben: Der 21er Audi S8 im Video-Porträt – Für Audi-Fans kommt ein Leckerbissen, doch auch wer sich im Allgemeinen für luxuriöse Automobile interessiert, kommt hier auf seine Kosten: Ein 2021er S8 in einem angemessen edlen, dunklen Rotton präsentiert sich hier in prachtvollen Bildern vor der Kamera. Wir erleben Einblicke in den Innen- und Motorraum und erleben eine Überraschung: Im Praxistest unterbietet die Schönheit Herstellerangaben in Sachen Beschleunigung.

„Sevilla-Rot“ nennt sich das edle Gewand, in das Audi seinen S8 gehüllt hat

Dank dem treffend benannten Kanal „Auditography“ dürfen wir weit mehr als diesen opulenten Farbton im Video erleben – man begab sich in das polnische Plock, um dort unter anderem auch den 2021er S8 auf Herz und Nieren zu erkunden. Dabei konnte Auditography im Video die enorme Beschleunigung des luxuriösen Schiffs unter Beweis stellen.

Die massive Superlimousine spielt mit ihren Eckdaten in einer Liga mit Performance-Bestien wie dem Mercedes-AMG S63

Audi gibt an, die 2,3 Tonnen des Kolosses wären in 3,8 Sekunden von null auf hundert – doch bei der Testfahrt benötigte Auditography gerade mal 3,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit des 2021er S8: 250 Stundenkilometer, elektronisch abgeriegelt.

Unter der Haube geht es weniger überraschend zu, der Sound gibt es preis:

Ein Doppelturbolader-TFSI V8 mit vier Litern Hubraum, der eine zwar nicht benötigte, aber sicher höchst willkommene Unterstützung von einem 48-Volt-Mild-Hybrid enthält. Das resultiert in knusprigen 571 Pferdestärken bei einem Drehmoment von 800 Nm – mit Quattro-Allradsystem inklusive zentralem Sperrdifferenzial und Quattro-Sport-Differenzial am Heck.

Nicht nur der Farbton und die Eckdaten des 2021er Audi S8 sind ein Fest für Limousinen-Genießer:

Der V8 sorgt noch dazu erwartungsgemäß für ein vollmundig-akustisches Erlebnis. Höret und genießet.

Quelle: carscoops.com