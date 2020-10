BMW R 1250 RT: Touren-Motorrad mit Top-Features vorgestellt – Mit der BMW R 1250 RT präsentieren die Bayern ihren neuesten Tourer, den sie mit dem frei übersetzen Wahlspruch „Gebaut, um zu touren“ auch mit einer unmissverständlichen Stoßrichtung bewerben. Das RT-Kürzel verrät es dem geneigten Zweiradfahrer spätestens: Es geht um Spaß auf Spritztouren ebenso wie bei Langstreckenfahrten auf der Autobahn für Reisen. Entsprechend bringt die neue R 1250 RT einige Änderungen mit sich, um den Fahrspaß zu maximieren.

Klar, dass ein Zweizylinder-Boxer unter dem Rahmen seiner Arbeit verrichtet. Der Hubraum ist gleichgeblieben: 1.254 cm3, die die aktuelle EU5-Zulassung sowie 136 Pferdestärken mitbringen. Das Aggregat soll sich dank BMW ShiftCam-Feature durch hohe Laufruhe und „hervorragende Verbrauchs- und Emissionswerte“ auszeichnen. Dabei bringt die BMW R 1250 RT sowohl dynamische Traktionskontrolle als auch einen Eco-Fahrmodus mit.

Wer mehr will, als Sprit sparen, kann sich „Pro“-Fahrmodi als Option sichern, um seinen Fahrmodus-Taster selbst maßzuschneidern. Diese Modi enthalten auch die neue Motorschlepp-Momentregelung (MSR), die instabilen Fahrzuständen vorbeugt. Serienmäßig hingegen ist das Vollintegra-ABS Pro verbaut. Diese Bremsanlage erlaubt es, vordere und hintere Bremse gleichzeitig sowohl mit der Hand- als auch mit der Fußbremse zu betätigen. Angenehm für lange Touren.

Der serienmäßige Voll-LED-Scheinwerfer ermöglicht dabei gute Sicht – auf Wunsch auch als Scheinwerfer mit Schwenkfunktion in Form von „Adaptivem Kurvenlicht“, welches das Abblendlicht in eure Kurven hineindreht – abhängig von eurer Schräglage. Eine serienmäßige Dynamic Cruise Control (DCC), die euch die vorher eingestellte Geschwindigkeit regelt, rundet das Paket ab und sorgt auch bei schönen Bergtouren für konstantes und sicheres Tempo.

Schön: Die Dynamik ist an Radarsensoren gekoppelt, die für euch den Abstand zum Vordermann halten, so habt ihr Blickruhe für Sightseeing. Ein schickes 10,25-Zoll-TFT Farbdisplay mit integrierter Kartennavigation rundet die R 1250 RT als Tourenmaschine ab. Es ist das erste seiner Art weltweit, das es einem Motorrad erlaubt, eine Navi-Karte auf der Instrumentenkombi darzustellen. Die Notwendigkeit für ein Zusatzdisplay entfällt damit.

Konnektivität erlaubt euch bei Sonderausstattung auch, euer Smartphone an das System anzubinden. Das ruht dann in einem Staufach mit Spritzwasserschutz und Elektrolüfter, das zugleich euer Telefon lädt. Zudem wird es dabei ans Soundsystem gekoppelt. Alle weiteren Infos zu neuen BMW R 1250 RT haben die Bayern auch in einer schönen Videopräsentation preisgegeben – diese findet ihr im Anschluss.