Preiswert und mächtig: Offroad-Könner Pinzgauer – Ein Fahrzeug, das auf dem österreichischen Almen sicher so mancher Förster oder Bauer kennt, aber nicht zwangsläufig jeder interessierte Leser im bundesdeutschen Flachland: Der Pinzgauer – liebevoll auch „Pinz“ genannt – ist ein fähiges Offroadfahrzeug, das nahezu mit jedem Gelände fertig wird. Vorausgesetzt, man ist bereit, auf gewissen Komfort und modernste Technik zu verzichten.

Wie der „Stern“ berichtet, wurde das Fahrzeug beginnend mit dem Jahr 1964 vom Unternehmen Steyr gebaut. Auftraggeber: das österreichische Bundesheer. 1971 rollten die ersten dieser Gelände-Lkw vom Band. Insgesamt erblickten 30.000 von ihnen das Licht der Welt, die meisten mit Benzin- und weitaus weniger mit Dieselantrieb. Den Pinzgauer gibt es sowohl in einer 4X4- als auch in einer 6X6-Variante mit drei Achsen.

Neben den Militärvarianten gab es auch zivile Versionen, für die Feuerwehr etwa

Nicht nur beim österreichischen Bundesheer diente der Pinz, laut „Stern“ durfte der kleine Offroad-Truck auch im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Jordanien, Saudi-Arabien und vielen anderen Ländern zum Militärdienst antreten. Bis ins Jahr 2007 wurde er in Großbritannien noch konstruiert, in Österreich stoppten die Bänder für den Gelände-Laster mit dem Jahr 2000. Seitdem mustern die Österreicher kontinuierlich Pinzgauer aus – 2014 waren es etwa 700 Stück.

Die Fahrzeuge aus den Beständen der Schweiz sollen dabei in einem besseren Allgemeinzustand sein, da die Eidgenossen ihre Pinzgauer bis zum letzten Einsatztag warten. Zudem dienen die Schweizer Fahrzeuge nicht als rollendes Ersatzteillager, um mit ihren Bauteilen andere Fahrzeuge zu speisen, bevor man sie verkauft. Ab 11.000 Euro soll ein ausgemusterter Pinzgauer mit Wartungsbedarf je nach schwankendem Jahrespreis zu haben sein – der Markt ist begrenzt und so diktiert die Ausmusterung durch die Armeen den Preis.

Varianten mit Zulassung sollen nicht viel teurer sein:

Für bereits 15.000 Euro kann ein gebrauchter und legal fahrtüchtiger Pinzgauer gekauft werden. Wer es jedoch auf einen guten Erhaltungszustand abgesehen hat, muss laut „Stern“ mehr als 25.000 Euro berappen. Dafür erhält man einen vergleichsweise schlanken Offroader von 4,17 Metern Länge – bzw. 5,3 Metern für die Dreiachser-Version –, der es auf der Straße zwar nur auf Tempo 80 schafft, aber bei der Größe eines üblichen Transporters nahezu jedes Gelände meistert und hohe Transportkapazitäten per Ladefläche bietet.

Ein Fahrzeug wie geschaffen für Outdoor-Liebhaber, die es gerne zu maßgeschneiderten Camping-Wohnmobilen für die Wildnis umbauen. Manchen genügt eine Schlafbox auf dem Dach der 6x6-Version. Wer sich einen Pinzgauer kauft, muss jedoch damit leben, dass er hier ein ehemaliges und entsprechend derbes Einsatzfahrzeug erwirbt – der Artikel vergleicht den Sitzkomfort für Fahrer und Beifahrer mit dem eines „VW-Käfers aus den frühen 60er Jahren“. Die Bänke der Ladefläche sind wohl niemandem zuzumuten.

Wer seinen „Pinz“ jedoch nicht dämme, sei einem entsprechenden Geräuschpegel ausgesetzt, heißt es.

Quelle: stern.de