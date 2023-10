Preisunterschied bei Städten: Kfz-Werkstätten je nach Ort deutlich teurer – Wer mit seinem Wagen in die Kfz-Werkstatt muss, ist in den allerwenigsten Fällen darüber erfreut. Ein Medienbericht zeigt auf, dass sich die Preise für den oftmals unvermeidlichen Gang zu den Autoexperten im Blaumann dabei deutlich je nach Stadt unterscheiden können. Mitunter klafft eine Schere, die eine weitere Fahrt zu anderen Orten trotz Spritkosten lohnen könnte.

„Bild“ berichtet über die Preisunterschiede in deutschen Kfz-Werkstätten je nach Stadt. Dabei beruft sich das Portal auf ein Unternehmen namens Carly, welches OBD-Adapter verkauft (Damit lassen sich Steuergeräte selbst auslesen.). Die Analyse des Unternehmens Carly hat demnach die DEKRA-Stundenverrechnungssätze in den 20 größten deutschen Städten ebenso verglichen wie die effektiven Reparaturkosten.

Dabei trat Auffälliges zutage:

Laut „Bild“-Bericht über die Erhebung variieren nämlich die drei typischen Wartungsvorgänge – also der Tausch der Bremsbeläge, der Ölwechsel oder der Austausch einer Starterbatterie – deutlich je nach Stadt. Am teuersten ist dabei laut dem Artikel Frankfurt am Main. Ein Ölservice schlägt hier mit 359 Euro zu Buche. Im Gegensatz zur Bankenmetropole zahlt man 230 Kilometer weiter, in Dortmund, lediglich 157 Euro für den Ölwechsel. Das vorläufige Fazit bei „Bild“:

Der Vergleich lohnt demnach, es gibt erhebliche Einsparpotenziale, die einen Abstecher in nähere Großstädte erlauben. Als Beispiel nennt man hier einen Abstecher von Essen oder Bochum aus, ebenfalls nach Dortmund. Durchschnittlich liegen die Kosten für die drei Reparaturleistungen dort demnach bei 312 Euro, während man in den beiden genannten Ruhr-Großstädten mit 400 Euro deutlich tiefer dafür die Tasche greifen müsste.

Ähnlich günstigere Werkstattpreise warten in einer anderen Metropole:

Berlin. Hier fallen für das Trio an Kfz-Wartungen im Schnitt 329,65 Euro an. Auch in Leipzig ist es vergleichsweise günstiger, hier liegt der Kostenschnitt bei 344,81 Euro für die drei Standardwartungen. In die Berechnungen bei Carly flossen demnach nicht nur die DEKRA- Stundenverrechnungssätze ein. „Bild“ berichtet, dass auch die tatsächlichen Reparaturkosten eine Basis bilden. Erhoben wurden diese von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT).

In jeweils drei Werkstätten einer Großstadt erhob man diese tatsächlichen Reparaturkosten für drei Automodelle: VW Golf, Opel Astra sowie den Mercedes C200. Der Bericht bei „Bild“ konstatierte auch, dass die Inflation in Kfz-Werkstätten höhere Preise nach sich zieht. Einerseits sind demnach die Ersatzteilkosten gestiegen. Andererseits werden die Stundenverrechnungssätze. Ein Vergleich von Wartungskosten kann also vielerorts für deutliche Ersparnisse sorgen.

Ein Vergleich mit der Nachbarstadt kann dann lohnen, ebenso wie die Suche nach markenfreien Betrieben und Werkstattketten für ein Preisangebot. Die gesamte Tabelle mit allen relevanten Großstädten findet ihr hier.

Quelle: bild.de