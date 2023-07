Preis bekannt und Leasing wird angeboten: Opel nennt Details zum neuen Corsa Electric – Der Corsa Electric hat von Opel eine Überarbeitung erfahren, die kürzlich von der Traditionsschmiede vorgestellt wurde. Der kompakte Stromer fährt gemäß WLTP je nach Version mit einer Ladung bis zu 402 Kilometer weit, kommt zudem mit besseren Matrix-LED-Scheinwerfern daher als das Vorgängermodell. Doch eines fehlte bei der Vorstellungsrunde zum neuen Corsa Electric. Der Preis. Den liefert Opel nun nach.

Demnach bleiben die Preise im Vergleich zum Vorgänger unverändert, wie das Technikportal „Golem“ berichtet. Einstiegspreis für den neuen Opel Corsa Electric auf dem deutschen Markt: 34.650 Euro. Doch Kunden sind nicht auf den Direktkauf angewiesen, der vollelektrische Kompakte kann auch geleast werden. Die Leasingrate beträgt dabei 239 Euro monatlich. Nicht unwichtig: Die BAFA- Förderung lässt sich dabei als Leasing-Sonderzahlung verwenden.

Betrag: 4.500 Euro

Die Konditionen des Leasings sind 48 Raten und eine jährliche Laufleistung von 5.000 Kilometern. Wer den Corsa mit konventionellem Verbrennungsmotor haben möchte, zahlt hingegen 19.800 Euro. Auch dieser kann zu monatlichen Raten geleast werden, die dann 169 Euro betragen, wobei das Leasing ohne Anzahlung möglich ist. Hier sind die Konditionen 48 Monate und eine jährliche Laufleistung von 10.000 Kilometern.

Der neue Corsa Electric wird in einer Variante mit 100 KW bei einer Reichweite von bis zu 354 Kilometern angeboten, auch eine stärkere Version mit 115 KW, welche die eingangs erwähnten bis zu 402 Kilometer Reichweite bietet, ist zu haben. Per Schnelllader soll der kompakte Stromer dabei in einer runden halben Stunde von 20 auf 80 Prozent geladen sein.

Änderungen gegenüber dem Vorgängermodell:

Der neue Corsa wird laut „Golem“ die gleiche Frontspange wie der Mokka erhalten – Opel nennt sein System den „Vizor“. Wer möchte, kann sich für seinen neuen Corsa optional ein volldigitales Cockpit dazu buchen. Dieses fußt auf der Snapdragon-Cockpit-Plattform von Qualcomm und wartet je nach Ausstattungsniveau zudem mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm von bis zu 10 Zoll Größe auf.

Zahlreiche Assistenzsysteme runden den Corsa dem Bericht zufolge ab, darunter ein Geschwindigkeitsregler und -begrenzer. Hinzu kommen ein einen Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung sowie eine Panorama-Rückfahrkamera.

Quelle: golem.de