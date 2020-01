Autor: Bernhard Trecksel

Porsche. Mit seiner Webserie „Top 5“ hat der Traditionshersteller ein tolles Format aus der Taufe gehoben, in dem die größten Klassiker und Highlights aus Jahrzehnten der Autogeschichte des Unternehmens präsentiert werden. So auch in der Ausgabe, in der kein Geringerer als Rallye-Legende Walter Röhrl seine fünf liebsten Rallye-Boliden aus Stuttgart vorstellt. Ein Video, das kein Rennsport-Fan verpassen sollte.

Auf Platz fünf landet bei Walter Röhrl der 953, der bei der Rallye Paris-Dakar von 1954 zum Einsatz kam. Es war der erste 911er mit Allradantrieb. Platz vier geht an den Transsyberia Cayenne S. von 2007. Der bewies sich auf einer 4400-Meilen-Strecke zwischen Moskau und der Mongolei und konnte zeigen, zu was der Cayenne GTS-Motor in der Lage und wie belastbar er ist.

Für Röhrl ergeht Bronze an den 924 Carrera GTS: Den fuhr er höchstpersönlich während der deutschen Rallye-Meisterschaften von 1981. Platz zwei laut Walter Röhrl: Porsches 911 SC Safari, der sich 1978 bei der gleichnamigen Rallye in Kenia unter extremsten Bedingungen beweisen musste. Gold erringt hingegen der 911 GT3 von Ruben und Petra Zeltner, die sowohl hochprofessionelle Fahrer als auch Eheleute sind.

Warum Herr Röhrl sich insbesondere von dieser Tatsache beeindruckt zeigt? Schaut euch das Video an und ihr wisst Bescheid, die Legende findet zu dem Thema eindeutige Worte.

Quelle: carscoops.com