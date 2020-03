Porsche Taycan Turbo S: Top Gear testet Drift-Eigenschaften – Auch wenn die legendären Zeiten des unerreichten „Top Gear“ Ur-Trios vorbei sein mögen, macht es immer wieder Freude, in dem Format bei absurden Challenges und interessanten Fahrzeugtests zuzusehen. So auch in diesem Ausschnitt einer jüngeren Folge, wo Moderator Chris Harris den brandneuen silbernen Porsche Taycan Turbo S auf seine Eigenschaften als Drift-Maschine hin erprobt.

Auch der Innenraum kann durch ästhetische Schauwerte in einer Kombination aus schwarzem und rotem Leder überzeugen. Doch stimmen die fahrerischen Werte? Die Beschleunigung, mit der Chris Harris den Elektro-Renner mehrfach vorwärts katapultiert, ist schon mal alles andere als von schlechten Eltern, doch das verwundert bei einem E-Sportwagen auch nicht.

Dann geht es ans Eingemachte: Ist der Taycan Turbo S mit seinem vollelektrischen Antriebsstrang ein echter Porsche, wenn es um Gewichtsverteilung und Kurvenverhalten geht? Wie gut lässt sich der Wagen von einem erfahrenen Piloten übersteuern? Finden wir es heraus. Wir sprechen hier immerhin von einem Auto, das im „Top Gear“-Hochgeschwindigkeitstest Bestien wie den Bugatti Veyron, den Ferrari Enzo sowie den Koenigsegg CCX versägt hat.

Doch das macht noch keinen Drifter. Wie sieht es also beim Taycan aus?

