Porsche enthüllt den neuen 911 GT3 – Da ist er, der neue 911 GT3. Porsche hat sein neues Supercar abermals enger Zusammenarbeit mit seiner Motorsport-Sparte entwickelt. Soll heißen: Auch dieser Serien-Zuffenhausener steckt randvoll mit Technologie aus dem Rennsport. Klassischer markanter Sound und enorme Performance, von denen ihr euch beim neuesten Vertreter der 911er selbst im Video überzeugen könnt.

Einiges am neuen 911 GT3 geht auf den GT-Rennwagen 911 RSR zurück, sei es die ausgefeilte Aerodynamik mit Schwanenhals-Heckflügel und dem unverkennbaren Diffusor oder das Layout der Doppelquerlenker-Vorderachse. Der Motor ist der Sechszylinder-Boxer mit vier Litern Hubraum, der sich auf der Strecke im 911 GT3 R bewährt hat. Das Resultat ist – neben der geballten Kraft – die zu erwartende eindrucksvolle Akustik, die sich der neue Straßen-911er mit dem GT3 Cup teilt.

Seine Eckdaten lassen den neuen Porsche 911 GT3 in 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h schnellen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 320 Stundenkilometern (318 km/h mit PDK). Wer seinen Fahrspaß besonders pur genießen will, kann den neuen Hochleistungssportwagen bei Porsche also auch mit Sechsgang-Schaltgetriebe wählen.

Weitere Steigerungen der Fahrdynamik werden durch die konsequente Verfolgung der Rennsporttechnologie erzeugt.

So betont man bei Porsche die ausgefeilte Aerodynamik, die deutlich mehr Abtrieb generieren soll, „ohne den Luftwiderstandsbeiwert nennenswert zu beeinflussen“, wie es in einer Mitteilung heißt. Flügel- und Diffusor-Elemente lassen sich manuell einstellen, um auf der Rundstrecke den Anpressdruck in den Kurven deutlich zu erhöhen. Das hat Porsche auch direkt bewiesen und Entwicklungsfahrer Lars Kern auf dem Nürburgring ans Steuer des neuen 911 GT3 gesetzt, wo der Wagen seine Stärken voll ausspielen konnte.

Satte 17 Sekunden schneller als sein Vorgänger war der Sportwagen über eine Runde – die ganzen 20,8 Kilometer meisterte der 911 GT3 in gerade einmal 6:59,93 Minuten (gerundet). Die kürzere, bisher als Vergleichsmaßstab genutzte 20,6-km-Runde brauchte Kern im neuen 911 GT3 6:55,2 Minuten. Sicher nicht ganz unschuldig daran ist die Tatsache, dass Porsches Neuer trotz technischer Verbesserungen, breiterer Karosserie und größeren Rädern nicht wesentlich mehr wiegt als der Vorgänger: 1.418 kg mit Schaltgetriebe, 1435 kg mit PDK.

Der Einsatz von Leichtmetall und Kohlefaser sorgt für eine gewisse „Gewichtsdisziplin“, wie man es bei Porsche nennt, allein die Leichtbau-Sportabgasanlage bringt zehn Kilo weniger auf die Waage als bisher – liefert dabei aber den gewohnt markanten Porsche-Sound. Die Rennsport-Attitüden setzen sich im Cockpit fort, das Armaturenbrett wartet mit Digitalanzeigen mit Infos zu so gut wie jedem Aspekt zwischen Öldruck, Öltemperatur oder Reifendruckanzeige auf. Ebenso ist ein optischer Schaltassistent inklusive „Schaltblitz“ vorhanden.

Der neue 911 GT3 kommt mit einer Vielzahl von individualisierbaren Optionen daher, so lassen sich Spiegelschalen oder Scheinwerfer ebenso anpassen wie Design-Heckleuchten oder lackierte Felgenränder. Dieser Optionsreichtum setzt sich in den Innenraum fort, wo Akzente in Wunschfarben, Sportchrono-Stoppuhr, Drehzahlmesser oder Sicherheitsgurte an Kundenwünsche angepasst werden können. Auch einen exklusiven Armband-Chrono im Design des Wagens können sich die Kunden gönnen.

Apropos gönnen: Der neue Porsche 911 GT3 beginnt ab einem Listenpreis von 167.518 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ausgeliefert wird ab Mai 2021.

