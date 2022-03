Polizei zieht Skandal-Lkw aus dem Verkehr – Als Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrsdirektion Koblenz kürzlich auf der A3 einen Lkw aus dem Verkehr zogen, staunten sie nicht schlecht drüber, was an dem 12-Tonner alles manipuliert worden war.

Das Fahrzeug eines osteuropäischen Unternehmens war laut der Polizei mit „circa 2 Tonnen Stückgut beladen und auf dem Weg zu einer Entladestelle in Süddeutschland.“

Die erste Unstimmigkeit, welche den Beamten auffiel, war, dass der Führerschein des 39-jährigen Fahrers bereits im Dezember 2021 abgelaufen war. Außerdem war auch die vorgelegte Fahrerkarte für die Lenkzeitaufzeichnungen ungültig.

Bei der anschließenden technischen Überprüfung fielen eklatante Mängel an dem Lkw auf.

Darunter vor allem „ein erheblicher Ölverlust am Motor, ein Mangel an der Bremsanlage und zwei abgefahrene Reifen an der Hinterachse“.

Auf die vom Fahrtenschreiber angezeigten Sicherheitsverletzungen angesprochen, verweigerte der Fahrer eine Aussage, weshalb man das Fahrzeug in eine Fachwerkstatt abschleppen ließ.

Mit Verdacht auf eine Manipulation des Tachometers prüfte man dort akribisch sämtliche Kabelstränge und elektrische Baukomponenten des Fahrtenschreibers – und siehe da:

„Die Kontrolleure fanden letztendlich fachmännisch manipulierte Bauteile.“

Durch diesen Umstand war es dem Fahrer möglich gewesen, Ruhezeiten im Fahrtenschreiber festzuhalten, obwohl der Laster in Wahrheit noch gelenkt wurde.

Wie sich zeigte, hatten sich die Verantwortlichen darüber hinaus auch an der AdBlue-Anlage zu schaffen gemacht. „Hierdurch wurde das Abgasverhalten des Fahrzeugs negativ beeinflusst und es wurden deutlich mehr Schadstoffe ausgestoßen“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei stellte die manipulierten Bauteile sicher und erstattete Anzeige gegen den Fahrer und das Unternehmen. Eine Weiterfahrt wird erst dann gestattet, wenn ein ordnungsgemäßer Rückbau und eine entsprechende Prüfung stattgefunden haben.

Quellen: presseportal.de , tag24.de