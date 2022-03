Auto und Lappen weg: Protzer rast mit Lamborghini durch 30er-Zone – Schadenfreude zu empfinden, ist generell nichts, auf das man stolz sein sollte. In akuten Fällen von „Selber schuld“ kann man sich aber ruhigen Gewissens auch mal etwas Häme gönnen und quasi einen Karma-Cheat-Day einlegen. Beispiel gefällig?

In Essen hielt es ein 31-jähriger Lamborghini-Fahrer für nötig, gehörig mit seinem dunkelblauen Urus (UVP: ab 215.915 Euro) zu protzen, und dazu mit laut aufheulendem Motor über die Rüttenscheider Straße zu donnern. Dabei handelt es sich um eine enge, verkehrsberuhigte Straße, in der man maximal 30 km/h, an bestimmten Stellen gar nur Schrittgeschwindigkeit fahren darf.

Das kümmerte den Protzer jedoch nicht im Geringsten

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte er ein Auto nach dem anderen, und hätte bei einem solchen Manöver beinahe einen Vater und dessen Sohn überfahren, die gerade auf die andere Straßenseite wechseln wollten.

Der Polizei zufolge konnten sich die Beiden nur durch einen Sprung zur Seite aus dem Gefahrenbereich retten. Sie blieben zum Glück unverletzt.

Genau diesen Vorfall hatte die Polizei nämlich beobachtet, die den rücksichtslosen Fahrer sofort anhielt. In der Folge kassierten die Beamten nicht nur den 650-PS-Wagen, sondern auch gleich noch den Führerschein des Mannes ein.

Außerdem läuft nun eine Ermittlung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 31-Jährigen.

