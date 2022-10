Kassiertes Muscle-Biest als Dienstwagen: Polizei nutzt 1.000 PS starken Challenger Redeye – Hier und da sieht man sie, Sportwagen in Diensten etwa der Autobahnpolizei, um den Geschossen mancher Raser etwas entgegensetzen zu können. Einmal mehr backt man in den USA größere Brötchen als nahezu überall sonst im Rest der Welt, von Dubai vielleicht abgesehen: In Texas fungiert etwa ein mehr als 1.000 PS starker Dodge Challenger Redeye als Dienstfahrzeug. Im Video seht ihr, wie das Biest einem illegalen Straßenrennen beiwohnt.

Dieser SRT Hellcat ist keineswegs eine Standardversion, wenn man bei ihm überhaupt von so etwas reden kann: Normalerweise hat das potente Hellcat-Aggregat des Dodge Challenger ab Werk mächtige 6,2 Liter Hubraum. Der V8 stemmt brachiale 717 Pferdestärken. Der Challenger Hellcat SRT Redeye der Polizei-Unterabteilung für Öffentliche Sicherheit (DPS) in der Region Südost-Texas kreischt hingegen mit mehr als monströsen 1080 Pferdestärken.

Er war zuvor von einem Richter beschlagnahmt worden

Der Vorsitzende hatte das Fahrzeug danach der Abteilung überstellt. Das Fahrzeug mit dem Baujahr 2020 war im April 2021 bei einem illegalen Straßenrennen von der texanischen Polizei beschlagnahmt worden. Der Fahrer hatte zuvor eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd notwendig gemacht, Fahrerflucht bei Spitzenwerten von bis zu 258 Stundenkilometern begangen und sei dabei besonders verkehrsgefährdend gefahren. Mit einem Augenzwinkern kommentierte die Behörde später unter anderem auf Facebook:

Wörtlich heißt es dort, das Fahrzeug sei „vom Vermeiden der Strafverfolgungsbehörden in Harris County nun dazu übergegangen, Verbrecher zu fangen, wo auch immer es in Texas unterwegs ist.“ Von den Fachmännern bei „Black Diamond Customs“ erhielt der Polizei-Redeye eine ent- und ansprechende Lackierung. Wie das getunte Innenleben der Bestie aussieht, ist laut dem Fachmagazin „Carscoops“ nicht bekannt, wohl aber, dass diese texanische Höllenkatze kein reines PR-Modell sein dürfte.

Vielmehr will man mit dem kraftvollen Bollwerk illegalen Straßenrennen wohl auf Augenhöhe begegnen.

Quelle: carscoops.com