Polizei hereingelegt: Mann baut Fake-Auto aus Schnee im Halteverbot – Dem Künstler mag seine Kunst genügen, doch dagegen, dass das Resultat am Ende beeindruckt und unterhält, kann er nichts machen – Kunst liegt bekanntermaßen im Auge des Betrachters. Im Falle des folgenden Berichts war die Schneeskulptur, die einem Auto täuschend echt sah, vollkommen beabsichtigt und nicht bloß ein kreativer Akt: Doch was als Streich für den Fahrer eines Schneepflugs geplant war, narrte am Ende sogar die Polizei. Lasst euch die Aktion aus dem Video nicht entgehen.

Anfang des Jahres 2018 hatte ein schwerer Schneesturm die Stadt Montreal in Kanada fest im Würgegriff. Das Resultat waren verschneite Straßen, die es mit einem Schneepflug von ihrer weißen Last von 36 Zentimetern Höhe zu befreien galt. So weit, so gewöhnlich für diese Region. Ein Mann sah in all der Pracht seine Chance, einen schönen Streich zu spielen: Simon Laprise nahm sich einen ganzen Sonntagnachmittag Zeit für sein ungewöhnliches Projekt.

Aus dem Weiß formte er statt eines Schneemanns ein detailgetreues Automodell, bei dem er auf die korrekten Maße und glaubwürdige Geometrie achtete. Das Resultat errichtete er in der „Snow Removal Lane“, einer speziellen Fahrspur, die Schneepflügen vorbehalten ist und in der absolutes Halteverbot herrscht – doch bevor überhaupt ein Räumfahrzeug auftauchen konnte, wurde die Polizei des Schneeautos gewahr. Zuerst machten sich die Beamten auf den Weg, um dem „parkenden Wagen“ ein Knöllchen zu verpassen.

Da ging ihnen auf, dass sie einem Streich aufgesessen waren – so hinterließen sie stattdessen eine Notiz an der „Frontscheibe“. Aus dem Französischen übersetzt stand dort in etwa: „Sie haben unseren Abend gerettet!!! Hahahahah“ gefolgt von einem Lächel-Emoji. Der guten Laune, die diese einmalige Aktion hinterlassen hat, können und wollen wir uns nur anschließen. Schönes Wochenende.

Quelle: stern.de